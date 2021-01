Big Deal: टोटल के साथ डील के बाद अडानी ग्रीन के शेयरों में बिकवाली, क्या है पूरा मामला

Adani Group Deal With Total: फ्रांस की तेल एवं ऊर्जा कारोबार में लगी कंपनी टोटल (Total) ने भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) में 20 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. इस डील के जरिए टोटल ग्रुप भारत के रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी जगह बनाना चाहता है. अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रुप की कंपनी है. फिलहाल इस डील की खबर आने के बाद अडानी ग्रीन के शेयरों में निवेशकों ने बिकवाली की है. अडानी ग्रीन के शेयरों में आज 2 फीसदी से ज्यादा तक गिरावट देखने को मिली है.

अडानी ग्रुप ने यह जानकारी दी है कि वैश्विक ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है. अडानी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) में अडानी ग्रुप के शेयरों के अधिग्रहण के जरिए टोटल ने 20 फीसदी अल्पांश हिस्सेदारी खरीदी है. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि हम 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं.

टोटल ने अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों में भी निवेश किया है. अडानी गैस में इसकी 37.4 फीसदी और धामरा एलएनजी प्रोजेक्ट में 50 फीसदी हिस्सेदारी है. टोटल की ओर से कहा गया है कि एजीईएल में निवेश भारत में रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को लेकर हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है. इसकी शुरुआत में 2.3 गीगावाट के संयुक्त उद्यम से हुई थी. अडानी ग्रुप के अनुसार

अडानी ग्रीन 2025 तक 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना चाहती है. इसके लिए कंपनी विलय और अधिग्रहण का रास्ता अपना सकती है. अभी कंपनी का पोर्टफोलियो 14,795 मेगावाट का है.

अडानी ग्रीन और टोटल की डील सामने आने के बाद आज अडानी ग्रीन के शेयरों में 2 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है. आज कंपनी का शेयर टूटकर 920 रुपये के भाव पर आ गया. शुक्रवार को कंपनी का शेयर 947.75 रुपये पर बंद हुआ था. शेयर के लिए 52 हफ्तों का हाई 1220 रुपये है. कंपनी का मौजूदा समय में मार्केट कैप 1.45 लाख करोड़ रुपये है.

