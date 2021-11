FPI ने नवंबर में अब तक किया 5,319 करोड़ रुपये का निवेश, ये रही आकर्षण की वजह

FPI Investment in November: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने नवंबर में अब तक भारतीय बाजारों में शुद्ध रूप से 5,319 करोड़ रुपये का निवेश किया है. पिछले 15 दिनों के दौरान भारतीय शेयर बाजारों में जारी ‘करेक्शन’ के बीच FPI ने अपना निवेश बढ़ाया है. अक्टूबर में FPI ने 12,437 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी. डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एक से 26 नवंबर के दौरान एफपीआई ने शेयरों में शुद्ध रूप से 1,400 करोड़ रुपये और ऋण या बांड बाजार में 3,919 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इस तरह उनका कुल शुद्ध निवेश 5,319 करोड़ रुपये रहा.

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, ‘‘चूंकि एफपीआई के पास बड़ी मात्रा में बैंकों के शेयर हैं, ऐसे में उन्होंने जमकर बिकवाली की. लगातार बिकवाली से वैल्यूएशन की नज़रिए से बैंकों के शेयर निवेश का आकर्षक विकल्प बन चुके हैं.’’

वी के विजयकुमार ने आगे कहा कि 26 नवंबर को बाजारों में आई गिरावट की मुख्य वजह कोरोना वायरस का नया ‘स्ट्रेन’ है. मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक (शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘हालिया गिरावट के बावजूद बाजार अभी ऊंचे स्तर पर है. ऐसे में एफपीआई संभवत: मुनाफा काट रहे हैं.’’

