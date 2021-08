New IPOs: Cartrade Tech और Nuvoco Vistas के आईपीओ खुल गए आज, इस हफ्ते चार कंपनियों में निवेश का मौका

New IPOs: आईपीओ निवेशको के लिए इस हफ्ते अपनी पूंजी के निवेश का बेहतर मौका है. इस हफ्ते चार कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं जिसमें से दो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुल गए हैं. शेष दो आईपीओ कल खुलेंगे. CarTrade Tech, Nuvoco Vistas Corporation Ltd, Aptus Value Housing Finance India Ltd और Chemplast Sanmar Limited के आईपीओ के जरिए 14628 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. आईपीओ की सफलता के बाद इन कंपनियों के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होंगे. चारों आईपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों को कम से कम 58815 रुपये का निवेश करना होगा. पिछले हफ्ते चार कंपनियों देवयानी इंटरनेशनल, केआरएसएनएए डायग्नोस्टिक्स, विंडलास बॉयोटेक और एक्जारो टाइल्स के आईपीओ खुले थे. इन चार आईपीओ के तहत 3614 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था.

चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 16 कंपनियों के आईपीओ आ चुके हैं. इन 16 आईपीओ के जरिए 30666 करोड़ रुपये कंपनियों ने जुटाए हैं. इसकी तुलना पिछले पूरे वित्त वर्ष 2020-21 से करें तो आईपीओ मार्केट बहुत उत्साहित है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में पूरे साल 30 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 31277 करोड़ रुपये जुटाए थे. मार्केट एनालिस्ट्स का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में पूरे साल आईपीओ का माहौल बना रहेगा. इस वित्त वर्ष में अभी 70 हजार करोड़ रुपये के 40 आईपीओ और आ सकते हैं.

