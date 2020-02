FPI ने फरवरी में किया 23,102 करोड़ रुपये का निवेश, ये रही आकर्षण की वजह

बजट के बाद बनी सकारात्मक धारणा और रिजर्व बैंक के उदार रुख बनाये रखने से उत्साहित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने फरवरी महीने में अब तक घरेलू बाजार में 23,102 करोड़ रुपये लगाये हैं. डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, 3 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान एफपीआई ने इक्विटी में 10,750 करोड़ रुपये और बांड श्रेणी में 12,352 करोड़ रुपये लगाये हैं. इस दौरान आलोच्य अवधि में एफपीआई का कुल निवेश 23,102 करोड़ रुपये रहा.

एफपीआई पिछले साल सितंबर से घरेलू बाजार में शुद्ध निवेशक बने हुए हैं.

मॉर्निंगस्टार इंवेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के वरिष्ठ विश्लेषक प्रबंधक (शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि बजट के बाद बनी सकारात्मक धारणा और रिजर्व बैंक द्वारा हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा में उदार रुख बनाये रखने समेत कई कारक हैं, जिन्हें लेकर विदेशी निवेशक घरेलू अर्थव्यवस्था की नरमी और कंपनियों के तिमाही परिणामों की धीमी वृद्धि दर के बाद भी घरेलू बाजार में निवेश किये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बजट में लाभांश वितरण कर हटाने और कॉरपोरेट बांड में एफपीआई की सीमा नौ फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने से भी विदेशी निवेशकों का भरोसा बहाल करने में मदद मिली है.

टॉप 10 कंपनियों में से 6 का m-cap 29,487 करोड़ रु घटा, भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा नुकसान

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.