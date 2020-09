मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर; वॉरेन बफे, एलन मस्क को छोड़ा पीछे

Forbes Real Time Billionaire Index: गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों में आई तेजी के कारण मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियेनियर इंडेक्स में 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने वॉरेन बफे और एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है. अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक (Silver Lake) द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने की खबर आने के बाद RIL के शेयरों में तेजी आई और ये रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर पहुंच गए.

फोर्ब्स रियल टाइम बिलियेनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी की नेट वर्थ 88.6 अरब डॉलर हो चुकी है. इस इंडेक्स के मुताबिक, मुकेश अंबानी गुरुवार को दुनिया के टॉप विनर रहे. उनकी नेटवर्थ में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ. फोर्ब्स रियल टाइम बिलियेनियर इंडेक्स में टॉप 10 पायदान पर काबिज अरबपति और उनकी नेटवर्थ इस तरह है…

1. जेफ बेजोस- 192.1 अरब डॉलर

2. बिल गेट्स- 115.6 अरब डॉलर

3. बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिली- 114.6 अरब डॉलर

4. मार्क जुकरबर्ग- 100.5 अरब डॉलर

5. मुकेश अंबानी- 88.6 अरब डालर

6. वॉरेन बफे- 83 अरब डॉलर

7. एलन मस्क- 78.2 अरब डॉलर

8. लैरी एलिसन- 74.7 अरब डॉलर

9. स्टीव बॉलमर- 72.1 अरब डॉलर

10. लैरी पेज- 69.2 अरब डॉलर

सिल्वर लेक इससे पहले रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीद चुकी है. अब घोषणा हुई है कि वह रिलायंस रिटेल में 1.75 फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपये में खरीदेगी. इसकी वजह से गुरुवार को बीएसई पर रिलायंस के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 2,343.90 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए. शेयर में तेजी से कंपनी ने 200 अरब डॉलर मार्केट कैप के स्तर को छुआ.

रिलायंस इंडस्ट्रीज में अमेजन खरीद सकती है 40 फीसदी तक हिस्सेदारी, रिटेल कारोबार में निवेश पर बातचीत

फोर्ब्स ​की रियल-टाइम बिलियनेयर रैंकिंग्स, फोर्ब्स द्वारा अरबपति घोषित किए गए लोगों की नेटवर्थ में रोज के उतार-चढ़ाव को ट्रैक करती है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में शेयर बाजार खुलने के बाद हर 5 मिनट में इस इंडेक्स में इंडीविजुअल्स की पब्लिक होल्डिंग्स की वैल्यू अपडेट होती है. जिन व्यक्तियों की संपत्ति किसी प्राइवेट कंपनी से संबंधित है, उनका नेटवर्थ दिन में एक बार अपडेट होता है.

