Zomato IPO: जोमैटो जल्द ला रही है निवेशकों के लिए कमाई का मौका, सितंबर के अंत तक आईपीओ लाने की योजना

Zomato IPO: भारतीय फूड डिलीवरी स्टार्टअप Zomato ने अब तक घर-घर खाना पहुंचाकर लोगों को सुविधा प्रदान किया है और अब निवेशकों को कमाई का मौका देने वाला है. जानकारी के मुताबिक जोमैटो अपने आईपीओ के लिए अगले महीने अप्रैल तक आईपीओ के लिए आवेदन कर सकता है. इसके जरिए फूड डिलीवरी स्टार्टअप की योजना 65 करोड़ डॉलर (4708.73 करोड़ रुपये) जुटाने की है. मामले की जानकारी देने वाले शख्स ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करते हुए बताया कि कंपनी इसकी लिस्टिंग इस साल सितंबर 2021 के अंत तक कर सकती है. हालांकि आईपीओ के साइज और टाइमलाइन में बदलाव भी हो सकता है क्योंकि इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है. जोमैटो में चीनी कारोबारी Jack Ma के Ant Group की भी हिस्सेदारी है.

फूड एग्रीगेटर वेबसाइट-ऐप जोमैटो की शुरुआत 2008 में हुई थी और कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इससे 5 हजार से अधिक कर्मी जुड़े हुए हैं. जोमैटो ने हाल ही में कोरा मैनेजमेंट और फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कॉरपोरेशन समेत कुछ निवेशकों से 25 करोड़ डॉलर (1811.05 करोड़ रुपये) की रकम जुटाई थी. कंपनी के एक निवेशक इंफो एज इंडिया लिमिटेड की फरवरी में एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक 25 करोड़ डॉलर का निवेश पाने के बाद अब जोमैटो 540 करोड़ डॉलर (39118.71 रुपये) की कंपनी है.

कोरोना महामारी के चलते अधिकतर भारतीयों की खरीदारी आदतों में बदलाव आया है और वे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं. इससे जोमैटो जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए आईपीओ लाने के मौके बन रहे हैं. टीपीजी कैपिटल के निवेश वाली कंपनी न्याका ई-रिटेल प्राइवेट भी स्थानीय मार्केट में लिस्ट होने की योजना बना रही है और 300 करोड़ डॉलर (21732.62 करोड़ रुपये) के वैल्यूशन का लक्ष्य लेकर चल रही है. वैश्विक स्तर पर बात करें तो 2009 के बाद से यह तिमाही आईपीओ के लिए बहुत बेहतर रहा है और इस साल 2021 में अब तक आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 18.8 हजार करोड़ डॉलर (13.7 लाख करोड़ रुपये) जुटाए हैं.

