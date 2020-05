Swiggy में 1100 कर्मचारियों की छंटनी, कंपनी बंद कर सकती है क्लाउड किचन बिजनेस; बनाया रिवाइवल प्लान

Swiggy 1100 employees lay off due to COVID-19 impact: कोरोना का कहर अब लोगों की नौकरियों पर टूटने लगा है. फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) ने सोमवार को 1100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का एलान किया है. जिनकी छंटनी होगी, उसमें सभी ग्रेड, सभी शहरों और हेड आफिस के कर्मचारी शामिल होंगे. कंपनी का कहना है कि वह जिन कर्मचारियों पर छंटनी के फैसले का असर होगा उनको आर्थिक, भावनात्मक और रोजगार से जुड़े मसले पर पूरी तरह मदद करेगी.

स्विगी के को-फाउंडर एवं सीईओ श्रीहर्ष माजेती ने सोमवार को सभी कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में कहा, ”स्वि​गी के लिए आज एक सबसे दुख​द दिन है. हमें कुछ अप्रत्याशित कदम उठाने पड़ रहे हैं. कोविड-19 ने कंपनी को तगड़ा झटका दिया है. एक गहरी अनिश्चितता सामने आ गई है. फूड डिलीवरी बिजनेस पर गहरा असर पड़ा है और कुछ वक्त तक यह बरकरार रहेगा. हालांकि आने वाले समय में इसके पटरी पर आने की पूरी उम्मीद है. हमें अपनी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम करने और आने वाले वक्त में किसी तरह की अनिश्चितता से निपटने के लिए लागत कम करने की जरूरत है.” इससे पहले, स्विगी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी जामैटों ने भी 13 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी का एलान किया है.

स्विगी के सीईओ श्रीहर्ष माजेती ने कहा कि कंपनी जिन कर्मचारियों पर छंटनी के फैसले का असर होगा उनको आर्थिक, भावनात्म्क और रोजगार से जुड़े मसले पर पूरी तरह मदद करेगी. जिससे कि उन पर उनके परिवार पर इसका असर कम से कम हो. उन्हेांने कहा कि कंपनी सभी कर्मचारियों को कम से कम तीन महीने की सैलरी देगी. इसमें नोटिस पीडियड या टेन्योर की कोई बाध्यता नहीं होगी. माजेती ने कहा, जिन कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी, उन्हें कम से कम तीन महीने का वेतन, एक्सीलिरेटेड वेस्टिंग, दिसंबर तक हेल्थ इंश्योरेंस और कंपनी के साथ उन्होंने जितने साल बिताए, उसमें हर साल के लिए एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा.

माजेती ने कहा कि कोर फूड डिलिवरी बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सबसे ज्यादा असर कंपनी के क्लाउड किचन बिजनेस पर पड़ेगा. उन्होंने कहा, ”हम उन बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं, जो या तो पूरी तरह अस्थिर होने जा रहे हैं या फिर अगले 18 महीनों तक उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी.” उन्होंने कहा कि हमें सीमित होना होगा, अपनी लागत कम करनी होगी. इसके तहत कंपनी अपने कई कारोबार बंद करने की तैयारी में है.

कंपनी ने कहा कि भारत में डिजिटल कॉमर्स और होम डिलिवरी में काफी क्षमता है. इसने भारत में निवेश की भारी अवसर उपलबध कराए आगे भी यह मौके बनेंगे. लेकिन मौजूदा दौर में कंपनी हर तरह से अप्रत्यक्ष खर्चों जैसेकि हब, दफ्तर इंफ्रा आदि में कटौती करेगी. इससे हमें ग्रॉसरी और अन्य सर्विसेज में निवेश करने के प्रयासों को अवसर उपलब्ध हो सकेगा. हमें उम्मीद है कि इसमें अच्छा करेंगे.

