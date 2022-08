ITC Share Price: शानदार नतीजे के बाद नई ऊंचाई पर आईटीसी के शेयर; मुनाफा बुक करें या बने रहें, एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव

ITC Share Rise, ITC Shares Hit New Highs after Q1 Results 2022: चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में शानदार नतीजे के बाद आईटीसी के शेयरों में आज शानदार खरीदारी दिख रही है.

Investing in ITC shares, you can earn 15 percent profit: आईटीसी के शेयरों में निवेश कर 15 फीसदी मुनाफा कमा सकते हैं.

