फेस्टिव सेल: पिछले साल से 65% ज्यादा बिक्री, Flipkart ने Amazon को छोड़ा पीछे

Festive Season Sale: ई-कॉमर्स कंपनियों की ऑनलाइन फेस्टिव सेल में फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया है. रेडसीर (RedSeer) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर मध्य से नवंबर मध्य तक चली फेस्टिव सेल्स के दौरान कुल मिलाकर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) 8.3 अरब डॉलर यानी लगभग 614 अरब रुपये की रही. इस GMV में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी करीब 66 फीसदी रही. वहीं अमेजन इंडिया (Amazon India) की इसमें हिस्सेदारी 34 फीसदी रही. इस साल की फेस्टिव सेल के दौरान बिक्री पिछले साल ऑनलाइन फेस्टिव सेल में हुई बिक्री से 65 फीसदी ज्यादा रही.

रेडसीर कन्सल्टिंग के डायरेक्टर ई-कॉमर्स मृगान्क गुटगुटिया ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को बताया कि कोविड19 के चलते कई ग्राहकों ने अपने खरीदारी प्रोग्राम को होल्ड पर रख रखा था और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे. लेकिन चूंकि वे ऑफलाइन बड़े पैमाने पर खरीदारी नहीं कर सकते थे, इसलिए सारा खर्च ऑनलाइन माध्यम के जरिए किया गया. दिलचस्प बात यह है कि टीयर 2 ग्राहक ऑनलाइन बड़े पैमाने पर खरीदारी के इच्छुक दिखे. इससे फ्लिपकार्ट को फायदा मिला क्यों​कि यह हमेशा से छोटे शहरों के ग्राहकों को टार्गेट करती रही है.

ऑनलाइन फेस्टिव सेल में बिक्री की बात करें तो मोबाइल कैटेगरी ने इस साल भी दबदबा कायम रखा और 8.3 अरब डॉलर की बिक्री में हिस्सेदारी 46 फीसदी रही. इसके बाद इले​क्ट्रॉनिक्स व लार्ज अप्लायंसेज और फैशन अन्य प्रमुख सेगमेंट बनकर उभरे और इन दोनों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी क्रमश: 29 और 13 फीसदी रही.

RedSeer की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की फेस्टिव सीजन ऑनलाइन सेल में ग्राहकों की संख्या 87 फीसदी बढ़ गई. पिछले साल सेल में ग्राहकों की संख्या 4.7 करोड़ थी, जो इस साल 8.8 करोड़ हो गई. इन 8.8 करोड़ ग्राहकों में से लगभग 57 फीसदी टीयर 2 आदि शहरों से रहे.

Story By: Sandeep Soni

