Flipkart सेलर्स नेपाल में बेच सकेंगे सामान, ‘सस्तोडील’ से हुआ करार

Flipkart partners with Sastodeal in Nepal: वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने नेपाल की सस्तोडील के साथ एक पार्टनरशिप की है. इससे फ्लिपकार्ट के लाखों विक्रेताओं को पड़ोसी देश के ई-कॉमर्स बाजार तक पहुंच मिलेगी. एक बयान के मुताबिक इस साझेदारी के तहत सस्तोडील फ्लिपकार्ट के विक्रताओं के 5,000 से अधिक उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करेगा. इन उत्पादों में बच्चों की देखभाल से संबंधित सामान, ऑडियो डिवाइस, पुरुषों के कपड़े, महिलाओं के पारंपरिक परिधान और खेलकूद संबंधी सामान शामिल हैं.

कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, फ्लिपकार्ट के निजी ब्रांड मारक्यू और स्मार्टबाय को भी सस्तोडील के प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और साज-सज्जा जैसी श्रेणियों पर खासतौर से ध्यान दिया जाएगा. फ्लिपकार्ट का कहना है कि छोटे और मझोले कारोबारियों को इससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की क्षमता में और अधिक भरोसा मजबूत होगा. बयान के मुताबिक सस्तोडील के साथ साझेदारी से दोनों देशों में लंबे समय के लिए ई-कॉमर्स उद्योग को मजबूती मिलेगी.

इस समय पूरे भारत में फ्लिपकार्ट के दो लाख विक्रेता हैं, जिनमें से 50 फीसदी से अधिक जयपुर, लखनऊ, लुधियाना, मेरठ, सूरत, कानपुर, आगरा, कोयम्बटूर और अहमदाबाद जैसे शहरों से आते हैं. फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के प्रमुख जगजीत हरोड ने कहा कि सस्तोडील के साथ साझेदारी से न सिर्फ हमारे विक्रेताओं को व्यापक बाजार तक पहुंच मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि नेपाल के ई-कॉमर्स व्यवसाय में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां अधिक से अधिक उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी करते हैं.

