Flipkart Republic Day Sale 2020: आज से शुरू हुई सेल, स्मार्टफोन्स और कपड़ों पर भारी डिस्काउंट

Flipkart Republic Day Sale 2020: फ्लिपकार्ट (Flipkart) की रिपब्लिक डे सेल आज से शुरू हो चुकी है. यह सेल 22 जनवरी तक चलेगी. इस सेल में कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. सेल में ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट और डेबिट कार्ड पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है. फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर्स के लिए सेल 18 जनवरी 8 बजे से शुरू हो गई थी. सेल के दौरान सभी बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑफर है. इसके अलावा बजाज फिन्सर्व के ईएमआई कार्ड पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर है.

सेल के दौरान लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. सेल में Honor 9X का 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 15,999 रुपये के बजाय 12,999 रुपये में मिल रहा है. इस फोन का 6GB रैम और 128GB वाला मॉडल 19,999 रुपये के बजाय 16,999 रुपये में मिलेगा. सेल में Redmi 8A का 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला मॉडल 5,999 रुपये में उपलब्ध है. बाजार में इसकी कीमत 9,999 रुपये है. इसके अलावा सेल के दौरान Vivo Z1Pro का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 15,999 रुपये के बजाय 10,999 रुपये में मिल जाएगा.

फ्लिपकार्ट की इस सेल में Realme 5 Pro का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 14,999 रुपये के बजाय 11,999 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा Realme XT का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट 16,999 रुपये के बजाय 14,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है. इस सेल में OPPO F11 Pro 28,999 रुपये के बजाय 14,990 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है. Honor 9N आपको 19,999 रुपये के बजाय 8,999 रुपये में उपलब्ध है.

Amazon Great Indian Sale 2020: स्मार्टफोन्स पर 40% तक की छूट, 22 जनवरी तक खरीदारी का मौका

सेल में फैशन से जुड़े प्रोडक्ट्स पर 50 से 80 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. फुटवियर पर आपको 40 से 80 फीसदी तक की छूट मिल रही है. Nike, Woodland ब्रांड्स के फुटवियर सेल में उपलब्ध होंगे. Casio, Fastrack घड़ियों पर 20 से 60 फीसदी तक की छूट मिल रही है.

फ्लिपकार्ट की इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी भारी डिस्काउंट उपलब्ध है. सेल में इनवर्टर एसी की कीमत 22,999 रुपये से शुरू है. इसके अलावा फ्रिज के दाम 5,999 रुपये से शुरू हैं. सेल में कपड़ों पर 80 फीसदी तक की छूट मिल जाएगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.