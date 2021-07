Flipkart ने फंडिंग में जुटाए 26,805 करोड़ रुपये, 2.79 लाख करोड़ रुपये पर पहुंची वैल्यूएशन

फ्लिपकार्ट ग्रुप (Flipkart) ने सोमवार को कहा कि उसने 3.6 अरब डॉलर (करीब 26,805.6 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. कंपनी ने बताया कि उसने यह राशि सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC, CPP इन्वेस्टमेंट्स, सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 और वॉलमार्ट की अगुवाई वाली फंडिंग में जुटाई है. इससे अब ई-कॉमर्स की इस दिग्गज कंपनी का वैल्यूएशन 37.6 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख 79 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. पिछले साल जुलाई में जब वॉलमार्ट ने 1.2 बिलियन डॉलर जुटाए थे, तब वैल्यूएशन 24.9 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख 87 हजार करोड़ थी.

भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में कंपनी का मुकाबला अमेजन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियोमार्ट और अन्य से है. कंपनी ने कहा कि वह देश में तेजी से बढ़ते ग्राहकों के आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों, तकनीक, सप्लाई चैन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश करते रहेंगे. जहां इन इकाइयों द्वारा किए गए निवेश की डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया है, सूत्रों ने कहा कि कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (CPP इन्वेस्टमेंट्स) ने करीब 750-800 मिलियन डॉलर डाले हैं, जबकि सॉफ्टबैंक ने करीब 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया है.

फ्लिपकार्ट ने एक बयान में कहा कि मौजूदा फंडिंग राउंड में सॉवरेन फंड्स DisruptAD, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, Khazanah Nasional Berhad के साथ दूसरे निवेशकों Tencent, Willoughby Capital, Antara Capital, Franklin Templeton और टाइगर ग्लोबल ने भी भाग लिया. इसमें आगे कहा गया है कि फंडिंग राउंड के बाद फ्लिपकार्ट ग्रुप की वैल्युएशन 37.6 अरब डॉलर (करीब 2.79 लाख करोड़ रुपये) हो गई है.

फ्लिपकार्ट ने पिछले साल जुलाई में एलान किया था कि उसकी बड़ी शेयरधारक वॉलमार्ट की अगुवाई वाली फंडिंग में 1.2 अरब डॉलर (करीब 9,048 करोड़ रुपये) जुटाने का एलान किया था. इससे बेंगलुरू में आधारित कंपनी की वैल्युएशन 24.9 अरब डॉलर (करीब 1.87 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गई थी. फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा कि बड़े वैश्विक निवेशकों द्वारा इस निवेश से भारत में डिजिटल कॉमर्स की बेहतर स्थिति दिखाता है.

(Input: PTI)

