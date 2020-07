Flipkart Quick: 90 मिनट के अंदर मिलेगी ग्रॉसरी, सब्जी, मोबाइल की डिलीवरी; यहां शुरू हुई सर्विस

Flipkart Hyperlocal Delivery Service: फ्लिपकार्ट ने हाइपरलोकल डिलीवरी सर्विस फ्लिपकार्ट क्विक (Flipkart Quick) की शुरुआत की है. इससे ग्राहक ग्रॉसरी, ताजी सब्जी, मांस और मोबाइल फोन्स जैसे आइटम्स केवल 90 मिनट के अंदर पा सकेंगे. फ्लिपकार्ट के वाइस प्रेसिडेंट संदीप कारवा के मुताबिक, यह सुविधा अभी बेंगलुरु में चुनिंदा लोकेशन्स पर उपलब्ध होगी. धीरे-धीरे बढ़ाकर इसे कंपनी साल के आखिर तक 6 बड़े शहरों में विस्तारित कर देगी.

Flipkart Quick के पहले चरण के तहत ग्राहकों को ग्रॉसरी, फ्रेश प्रॉड्यूस, डेयरी, मीट, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज, स्टेशनरी आइटम्स और होम एक्सेसरीज जैसी कैटेगरी में 2000 से अधिक प्रॉडक्ट उपलब्ध होंगे. ग्राहक इनमें से अपने प्रॉडक्ट चुनकर डिलीवरी के लिए अगले 90 मिनट या 2 घंटे का स्लॉट बुक कर सकते हैं. उन्हें सामान की डिलीवरी सुबह 6 बजे से आधी रात के बीच मिलेगी. मिनिमम डिलीवरी फीस 29 रुपये होगी. बेंगलुरु में अभी फ्लिपकार्ट क्विक की सर्विस जिन जगहों पर मिलेगी, उनमें व्हाइटफील्ड, पनाथुर, HSR लेआउट, BTM लेआउट, बानाशंकरी, केआर पुरम और इंदिरानगर शामिल हैं.

कारवा ने कहा है कि हम जो भी चीजें पड़ोस के डिपार्टमेंटल स्टोर पर रहने की आशा रखते हैं, वे सभी हमने फ्लिपकार्ट क्विक पर उपलब्ध कराई हैं. इसके अलावा हमने फल व सब्जी और मीट कैटेगरी को भी लॉन्च किया है. हमने स्टोरेज विकसित किया है, जहां हमारे कई सेलर्स अपनी इन्वेंटरी रख सकते हैं.

पिछले कुछ महीनों में फ्लिपकार्ट ने स्पेन्सर्स और विशाल मेगा मार्ट जैसी रिटेल चेन्स के साथ हाथ मिलाया है ताकि ग्रॉसरी और जरूरी सामानों की विभिन्न शहरों में हाइपरलोकल डिलीवरी हो सके. कारवा के मुताबिक, आगे चलकर कंपनी विभिन्न शहरों में लोकल स्टोर्स चेन्स के साथ भी साझेदारी करेगी. इसके अलावा फ्लिपकार्ट निंजाकार्ट और शैडोफैक्स जैसी कंपनियों के साथ अपनी पार्टनरशिप का भी फायदा लेगी.

कारवा का कहना है कि बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट क्विक की शुरुआत शैडोफैक्स के साथ मिलकर की है और वे 90 मिनट में प्रॉडक्ट्स की डिलीवरी करेंगे. हम फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक अनुषंगी ईकार्ट को भी साथ लाने जा रहे हैं. हमारा मानना है कि इस पहल में कुछ ऑफलाइन स्टोर पार्टनर भी हमारे साथ जुड़ेंगे.

हाइपरलोकल डिलीवरी स्पेस में प्रतिस्पर्धा पर कारवा ने कहा कि फ्लिपकार्ट एक कंप्लीट पैकेज की पेशकश कर रही है. यह लॉजिस्टिक्स सॉल्युशन या केवल मार्केटप्लेस सॉल्युशन नहीं है, यह एक पूरा पैकेज है जो सही सेलर और सही लॉजिस्टिक पार्टनर को सुनिश्चित करता है. उन्होंने आगे कहा कि हाइपरलोकल डिलीवरी में भले ही हम पहले नहीं हैं लेकिन आशा है कि हम इसे सही से करने वाले पहले होंगे.

कोविड19 महामारी के दौर में ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी में काफी तेजी आई है. इस सेगमेंट में जियोमार्ट की एंट्री से प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है. लॉकडाउन के कारण कारोबार में बड़ा झटका झेल रहे ऑफलाइन रिटेलर्स भी सामान की डिलीवरी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप करने के इच्छुक हैं.

