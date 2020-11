Flipkart Diwali Sale: फ्लिपकार्ट पर 8 नवंबर से दूसरी दिवाली सेल; स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े 80% तक सस्ते

दिवाली से पहले तमाम ई-कॉमर्स वेबसाइट अपनी फेस्टिव सीजन की आखिरी सेल को आयोजित कर रही हैं. फ्लिपकार्ट पर भी बिग दिवाली सेल फिर से शुरू होने जा रही है. यह सेल 8 से 13 नवंबर तक चलेगी. सेल में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, अप्लायंसेज, स्मार्टफोन्स आदि तमाम प्रोडक्ट्स पर ऑफऱ मौजूद रहेंगे. सेल के दौरान एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट, डेबिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.

सेल में फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से एक्सेस मिलेगा. सेल में बजाज फिन्सर्व के ग्राहकों को नो-कॉस्ट ईएमआई का बेनेफिट भी मिल रहा है. इसके अलावा कई बड़े बैंक जैसे एसबीआई, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी नॉ कॉस्ट ईएमआई का बेनेफिट उपलब्ध है.

सेल में तमाम बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर ऑफर मौजूद है. realme narzo 20 Pro को सेल में 16,999 रुपये के बजाय 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. वहीं, realme C11 की सेल में कीमत 8,999 रुपये के बजाय 6,999 रुपये है. Oppo F15 को सेल में 20,990 रुपये के बजाय 12,990 रुपये में खरीद सकेंगे. Motorola One Fusion Plus की सेल में कीमत 19,999 रुपये के बजाय 16,499 रुपये है. सेल में iPhone XR को 47,990 रुपये के बजाय 38,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. वहीं, Redmi Note 8 की सेल में कीमत 12,999 रुपये के बजाय 11,499 रुपये है. Oppo A33 को सेल में 12,990 रुपये के बजाय 11,990 रुपये में खरीद सकेंगे. Mi 10T सीरीज की सेल में कीमत 39,999 रुपये के बजाय 35,999 रुपये है.

फ्लिपकार्ट की सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 फीसदी तक छूट मिलेगी. इसमें लैपटॉप पर 40 फीसदी तक डिस्काउंट मिलेगा. प्रीमियम टैबलेट को 45 फीसदी तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा. वहीं, हेडफोन और स्पीकर्स पर 80 फीसदी तक छूट रहेगी.

सेल में टीवी और अप्लायंसेज भी 80 फीसदी तक सस्ते रहेंगे. स्मार्ट टीवी की कीमत 8,999 रुपये से शुरू होगी. फ्रिज की शुरुआती कीमत 15,990 रुपये होगी. वहीं, फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन को 8,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकेंगे. किचन अप्लायंसेज को 249 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ खरीदा जा सकेगा.

सेल में कपड़ों और दूसरे फैशन प्रोडक्ट्स पर 50 से 80 फीसदी तक की छूट मिलेगी. होम और किचन प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत 79 रुपये है.

