Flipkart की विशाल मेगा मार्ट से डील, 26 शहरों में शुरू करेगी जरूरी सामानों की होम डिलिवरी

Flipkart Vishal Mega Mart deal: कोविड19 महामारी के बीच वालमार्ट (walmart) के स्वामित्व वाली ई-वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट (flipkart) और विशाल मेगा मार्ट के बीच एक अहम डील हुई है. दरअसल, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी के लिए फ्लिपकार्ट और विशाल मेगा मार्ट के बीच अहम साझेदारी हुई है. इसके तहत कंपनी दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरू और कोलकाता समेत 26 शहरों में सामान की होम डिलिवरी करेगी.

इस समझौते को लेकर फ्लिपकार्ट की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस साझेदारी के तहत ग्राहक 365 से अधिक विशाल मेगामार्ट स्टोर पर ऑर्डर कर सकेंगे. फ्लिपकार्ट उन्हें घर पर सामान पहुंचाएगा. फ्लिपकार्ट ने इसके लिए अपने प्लेटफॉर्म पर अलग से विशाल मेगा मार्ट एसेंशियल करके पेज बनाया है. ग्राहक विशाल के खुद के ब्रांड समेत अन्य ब्रांड के आटा, चावल, तेल, दाल इत्यादि का ऑर्डर कर सकते हैं.

कंपनी की यह सेवा बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली-एनसीआर, पटना, गुवाहाटी, अमृतसर, जालंधर, जयपुर और बरेली समेत 26 शहरों में उपलब्ध होगी. कंपनी अगले चार हफ्ते में इस सेवा को 240 शहरों तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है.

Ola, Uber ने कुछ और शहरों में दोबारा शुरू की सेवाएं, रेड जोन के चुनिंदा शहर शामिल

बयान के अनुसार, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जोन में प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे. कंज्यूमर एक बार फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए सामान के लिए आॅर्डर करता है तो डिलिवरी एग्जीक्यूटिव या विशमास्टर नजदीकी विशाल स्टोर से सामान लेकर उसके दरवाजे तक सुरक्षा मानकों के साथ डिलिवरी कर सकेगा. इससे ग्राहक सुरक्षित अपने घर रह सकेगा और सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों को पालन कर सकेगा.

फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति क कहना है कि हमारी टीम लगातार प्रत्येक क्षेत्र की जरूरतों को समझ रही है उसके लिए रणनीतिक साझेदारी कर रही है. इसके तहत देशभर के आधुनिक रिटेल स्टोर्स के साथ काम करने में हम सक्षम है औरउससे ग्राहकों को जरूरी उत्पाद मसलन ग्रॉसरी और अन्य प्रोडक्ट की दरवाजे पर डिलिवरी हो सकेगी.

विशाल मेगा मार्ट के सीईओ एवं एमडी गुनेंदर कपूर का कहना है, फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी को लेकर हम उत्साहित हैं. अब हमारे कस्टमर फ्लिपकार्ट पर 365 से अधिक स्टोर विजिट कर सकेंगे और जरूरी सामानों की होम डिलिवरी के लिए आर्डर दे सकेंगे और वह भी सेफ और हाइजिन के साथ.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.