Flipkart Big Saving Days: मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, अप्लायंसेज पर 80% तक छूट, 22 दिसंबर तक खरीदारी का मौका

Flipkart Big Saving Days: फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज सेल चल रही है. यह सेल आज से शुरू हो गई है और 22 दिसंबर तक चलेगी. सेल में खरीदारी करते समय एसबीआई के कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है. सेल में स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, टीवी और अप्लायंसेज आदि पर बेहतरीन ऑफर मौजूद हैं.

सेल में स्मार्टफोन्स पर मौजूद ऑफर को देखें, तो realme C15 को 11,999 रुपये के बजाय 9,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. Realme Narzo 20 की सेल में कीमत 12,999 रुपये के बजाय 10,499 रखी गई है. वहीं, POCO C3 को 9,999 रुपये के बजाय 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. Mi 10T को 39,999 रुपये के बजाय 35,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. Vivo V20 को सेल में 27,990 रुपये के बजाय 24,990 रुपये में खरीद सकते हैं.

iPhone SE की कीमत 39,900 रुपये के बजाय 32,999 रुपये है. Poco X3 को 19,999 रुपये के बजाय 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. Samsung Galaxy F41 को 19,999 रुपये के बजाय 15,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. iPhone XR को 47,900 रुपये के बजाय 38,999 रुपये में खरीद सकते हैं.

फ्लिपकार्ट की सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 फीसदी तक की छूट मिल रही है. इसमें हेडफोन और स्पीकर्स 70 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं. लैपटॉप की कीमत 15,990 रुपये से शुरू है. रेडमी के पावरबैंक की कीमत 699 रुपये से शुरू है. कैमरों की कीमत 2,799 रुपये से शुरू है. लैपटॉप और डेस्कटॉप पर 40 फीसदी तक की छूट है. मोबाइल कवर और स्क्रीन गार्ड पर 70 फीसदी तक डिस्काउंट मिल रहा है. स्मार्ट वॉच और डिवाइसेज पर 60 फीसदी तक डिस्काउंट मिल रहा है.

फ्लिपकार्ट की सेल में कपड़े आदि फैशन प्रोडक्ट्स पर 50 से 80 फीसदी तक छूट है. शर्ट, ट्राउजर पर 50 से 80 फीसदी की छूट है. जैकेट, जींस पर 50 से 80 फीसदी का डिस्काउंट है. स्पोर्ट्स शूज पर न्यूनतम 40 फीसदी की छूट है. जैकेट, टॉप पर भी 80 फीसदी तक की छूट है. बैग, सामान पर 50 से 80 फीसदी तक की छूट है.

टीवी और अप्लायंसेज पर 75 फीसदी तक की छूट मिल रही है. कनर्वटिबल फ्रिज की कीमत 18,990 रुपये से शुरू है. एसी की कीमत 16,499 रुपये से शुरू होगी. गीजर, रूम, हीटर आदि पर 80 फीसदी तक की छूट मिल रही है.

