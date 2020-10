Flipkart Big Diwali Sale: आज से शुरू हुई सेल, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों पर 80% तक छूट

Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट पर आज से बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है. यह सेल 4 नवंबर तक चलेगी. सेल में एक्सिस बैंक के क्रेडिट, डेबिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. सेल में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, टीवी और अप्लायंसेज, फर्नीचर आदि पर बड़ी छूट मिल रही है.

फ्लिपकार्ट सेल में स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन ऑफर दे रहा है. इसमें realme C11 8,999 रुपये के बजाय 6,999 रुपये में मिल रहा है. वहीं, Poco M2 को 12,999 रुपये के बजाय 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. Samsung Galaxy F41 को 19,999 रुपये के बजाय 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. vivo v20 को 27,990 रुपये के बजाय 24,990 रुपये में खरीदा जा सकता है.

iPhone SE की कीमत 42,500 रुपये की जगह 32,999 रुपये है. realme 7i 13,999 रुपये के बजाय 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

iPhone XR की सेल में कीमत 52,500 रुपये के जगह 39,999 रुपये है. Oppo F15 20,990 रुपये के बजाय 12,990 रुपये में मिल रहा है. moto g9 की कीमत 14,999 रुपये के बजाय सेल में 9,999 रुपये है. वहीं, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन Samsung S20 Plus को 83,000 रुपये के बजाय 49,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 फीसदी तक की छूट मिल रही है. इसमें लैपटॉप की कीमत 28,990 रुपये से शुरू है. हेडफोन और स्पीकर्स पर 80 फीसदी तक का डिस्काउंट है. टॉप कैमरों की कीमत 2,799 रुपये से शुरू है. एप्पल आईपैड की कीमत 25,990 रुपये से शुरू है. रियलमी वॉच को केवल 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. प्रिंटर की कीमत 1,999 रुपये से शुरू है. मोबाइल कवर और स्क्रीन गार्ड की कीमत 129 रुपये से शुरू है. स्टाइलिंग और हेल्थ केयर गैजेट की कीमत 299 रुपये से शुरू है. लैपटॉप एक्सेसरीज पर 80 फीसदी तक छूट है.

सेल में कपड़ों और दूसरे फैशन प्रोडक्ट्स पर 50 से 80 फीसदी की छूट है. पुरुषों के लिए टी शर्ट, जींस पर 80 फीसदी तक डिस्काउंट है. स्पोर्ट्स शूज पर 40 से 80 फीसदी का डिस्काउंट है. वॉलेट, ज्वैलरी, सनग्लासेज की कीमत 199 रुपये से शुरू है.

फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में टीवी और अप्लायंसेज पर 75 फीसदी तक की छूट है. 5 स्टार वॉशिंग मशीन की कीमत 8,990 रुपये से शुरू है. 5 स्टार फ्रिज को 14,490 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकेगा. वॉटर गीजर को 2,199 रुपये की कीमत से खरीद सकते हैं. स्मार्ट टीवी को 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है.

