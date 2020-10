Flipkart Big Diwali Sale: 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगी सेल; स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों पर 80% तक छूट

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) बिग बिलियन डेज के बाद बिग दिवाली सेल लेकर आ रहा है. यह सेल 29 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर तक चलेगी. सेल के दौरान एक्सिस बैंक के क्रेडिट, डेबिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को सेल में जल्दी एक्सेस मिलेगा. HDFC, ICICI, SBI आदि बड़े बैंकों के साथ बजाज फिन्सर्व पर भी नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मौजूद है.

फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल में स्मार्टफोन्स पर बड़े ऑफर मौजूद होंगे. Samsung Galaxy F41, Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy A50s पर सेल होगी. अगर आप रियलमी के फोन्स खरीदना चाहते हैं, तो Realme C15, Realme Narzo 20, Realme Narzo 20 Pro आदि पर डिस्काउंट रहेगा. दूसरे फोन जिन पर डिस्काउंट मिल रहा है, उनमें Poco M2 Pro, Oppo Reno 2F, iPhone XR आदि शामिल हैं.

सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 फीसदी तक की छूट मिलेगी. स्मार्टफोन्स के अलावा फ्लिपकार्ट स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड पर 70 फीसदी तक की छूट दे रहा है. इनमें Realme, Xiaomi, Noise, Apple, Fitbit और Amazfit जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स शामिल हैं. वर्तमान माहौल में, वर्क फ्रॉम के लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है. फ्लिकाज्ञट की सेल में लैपटॉप पर 50 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. इनमें HP Pavillion, Apple MacBook Air, Acer Aspire, Asus VivoBook, Apple MacBook Pro, Dell Inspiron आदि शामिल होंगे.

वहीं, सेल के दौरान टीवी और अप्लायंसेज पर 80 फीसदी तक की छूट रहेगी. स्मार्ट टीवी की कीमत 8,999 रुपये से शुरू होगी. किचन अप्लायंसेज की शुरुआती कीमत 249 रुपये होगी. फ्रिज को 15,990 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ खरीदा जा सकेगा. कपड़ों पर 50 से 80 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा.

बता दें कि फ्लिपकार्ट की सालाना ‘द बिग बिलियन डेज’ सेल 16 से 21 अक्टूबर तक चलेगी.

