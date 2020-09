Flipkart और Amazon का त्योहारी सीजन से पहले फर्नीचर कैटेगरी पर फोकस, विक्रेताओं की संख्या बढ़ाई

ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजन ने फर्नीचर कैटेगरी में अपने प्लेटफॉर्म्स पर विक्रेताओं की संख्या का विस्तार किया है और सिलेक्शन में तेजी लाई है. वे आने वाले त्योहार के सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं. वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसके मार्केटप्लेस पर फज्ञनीचर कैटेगरी में पिछले साल से विक्रेताओं की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है. देश भर में 10,000 से ज्यादा विक्रेता हो गए हैं और इसके साथ ग्राहकों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए उसने अपने सिलेक्शन को बढ़ाकर 3.5 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर ला दिया है.

ये विक्रेता जिसमें छोटे और माइक्रो फर्नीचर विनिर्माता शामिल हैं, उन्हें कई फर्नीचर कलस्टर से ऑनबोर्ड लाया गया है. फ्लिपकार्ट ने बयान में बताया कि इनमें राजस्थान से चुरू, रतनगढ़, सरदारशहर, एमपी से जपलपुर, इंदौर, और बिहार से सहारनपुर शामिल है.

अमेजन इंडिया के डायरेक्टर (लार्ज अप्लायंसेज एंड फर्नीचर) सुचित सुभास ने कहा कि पिछले साल के दौरान अमेजन डॉट इन ने फर्नीचर कैटेगरी में हजारों छोटे विक्रेताओं को ऑनलाइन आने और पूरे देश में कस्टमर बेस तक पहुंच बनाने में मदद की है. इसके आगे उन्होंने कहा कि इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई कलाकारों के हब से फर्नीचर विक्रेता शामिल हैं जिन्हें अपने अनोखे फर्नीचर डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने एक क्वालिटी वेरिफाइड प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका लक्ष्य विक्रेताओं को उनके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षित करना है. इनमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करना, पैकेजिंग और कैटलॉग को बेहतर करने की गाइडलाइंस जो इंडस्ट्री की सबसे बेहतर कामों पर आधारित हैं जिससे विक्रेताओं को ग्राहकों को खरीदारी का बेहतरीन अनुभव देने में मदद मिलती है.

सरकार को झटका! Vodafone ने 20 हजार करोड़ के रेट्रो टैक्स विवाद में आर्बिट्रेशन केस जीता

फ्लिपकार्ट ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने अलग-अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट्स के नए डिमांड पैटर्न आया है जिसमें फर्नीचर भी शामिल है. क्योंकि लोग घर पर ज्यादातर समय बिता रहे हैं. अब ग्राहक अपने घर में आरामदायक जगह बनाने में ज्यादा निवेश कर रहे हैं. इसकी वजह से फर्नीचर सेगमेंट में एग्रोनोमिक फर्नीचर की डिमांड में बढ़ोतरी देखी गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.