Flipkart Wholesale: Flipkart की हुई वॉलमार्ट इंडिया, अगस्त में लॉन्च करेगी ‘फ्लिपकार्ट होलसेल’ डिजिटल बाजार

Flipkart acquires Walmart India: फ्लिपकार्ट (Flipkart) समूह ने भारत के 650 अरब डॉलर के थोक कारोबार बाजार में उतरने के लिए नया डिजिटल बाजार ‘फ्लिपकार्ट होलसेल’ शुरू करने की घोषणा की है. साथ ही कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Walmart India) की 100 फीसदी हिस्सेदारी भी खरीद ली है. वॉलमार्ट इंडिया देश में ‘बेस्ट प्राइस’ (Best Price) नाम से थोक दुकानों का परिचालन करती है. अभी इसके देशभर में 28 स्टोर हैं. फ्लिपकार्ट की ओर से यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब कंपनी ने हाल ही में वॉलमार्ट के नेतृत्व वाले निवेशकों के समूह से 1.2 अरब डॉलर का निवेश जुटाया है.

हालांकि फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया के अधिग्रहण सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया है. गौरतलब है कि वॉलमार्ट इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कारोबार कंपनियों में से एक वॉलमार्ट के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. फ्लिपकार्ट में 77 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने 2018 में 16 अरब डॉलर का निवेश किया था.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि ‘फ्लिपकार्ट होलसेल’ एक बी2बी (कंपनियों के बीच आपस में कारोबार) डिजिटल बाजार होगा. फ्लिपकार्ट अगस्त में इसका परिचालन शुरू करेगी. कंपनी ने कहा कि यह देश के खुदरा बाजार की जान किराना और लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देगा. कंपनी छोटे कारोबार क्षेत्र को उचित मूल्य पर उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में से चुनने का अवसर प्रदान करेगी. फ्लिपकार्ट होलसेल का नेतृत्व कंपनी के वरिष्ठ कर्मी आदर्श मेनन करेंगे.

वहीं वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर अग्रवाल अधिग्रहण पूरा होने तक अपने पद पर बने रहेंगे. उसके बाद उन्हें वॉलमार्ट में ही कोई और जिम्मेदारी दे दी जाएगी. वहीं वॉलमार्ट इंडिया के करीब 3,500 अन्य कर्मचारी फ्लिपकार्ट में शामिल होंगे. बयान में कहा गया है, ‘‘किराना सामान हो या कपड़े-परिधान, इन सभी उत्पादों को एक स्थान पर जगह मिलेगी और ग्राहकों को आकर्षक योजनाओं और प्रोत्साहनों के साथ विस्तृत श्रंखला में से चुनने का अवसर मिलेगा. साथ ही ग्राहकों तक इन सामानों की आपूर्ति भरोसेमंद नेटवर्क के माध्यम से की जाएगी जो मार्जिन को बढ़ाएगा.’’

वॉलमार्ट के ‘बेस्ट प्राइस’ से अभी करीब 15 लाख लोग जुड़े हैं. इसमें किराना और अन्य MSME शामिल हैं. बयान में कहा गया है कि बड़े भारतीय ब्रांड, स्थानीय मैन्युफैक्चरर और विक्रेताओं ने फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ साझेदारी की है ताकि किराना और MSME के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पाद उपलब्ध हो सकें. फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा कि वॉलमार्ट इंडिया के अधिग्रहण से थोक कारोबार में उनकी गहरी समझ और कर्मचारियों के अनुभव का फायदा फ्लिपकार्ट को मिलेगा. यह किराना और MSME की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी स्थिति मजबूत करेगा.

