निवेशकों को डेट म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना चाहिए पैसा? इन वजहों से आगे होगा फायदा

साल 2020 जहां निवेशकों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है, यह एसेट मार्केट के लिए अच्छा रहा है. अर्थव्यवस्था या स्ट्रक्चरल इश्यू से जो चुनौतियां बनी थीं, उसकी भरपाई केंद्रीय बैंकों ने तरलता बढ़ाकर और राहत पैकेज के जरिए की है. पिछले दिनों बाजार में जो तेजी आई है, उसपर फंडामेंटल वैल्युएशन और लिक्विडटी से बढ़ने वाली रैली को लेकर बहस छिड़ी है. लेकिन बॉन्ड मार्केट में यह थोड़ा अलग है.

धीरे-धीरे आरबीआई ने कुछ उपाय किए, जिससे चीजें बेहतर हुई हैं. RBI पॉलिसी रिव्यू 27 मार्च को रोक दी गई थी. आरबीआई ने ​इस साल रेपो रेट में कमी की गई. कॉरपोरेट बांड खरीदने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का टारगेटेड लांग टर्म रेपो आपरेशंस (TLTRO) का प्रावधान किया गया. इसका उपयोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए नहीं किया जा सकता था. इससे कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट मिला. आरबीआई से मिली मदद से बैंकों ने खरीददारी की. TLTRO कॉर्पोरेट बॉन्ड बैंकों के लिए मार्क-टू-मार्केट वोलैटिलिटी से फ्री थे. अब तक की खरीदारी बेहतर क्वालिटी वाले बॉन्ड (PSU, AAA) में थी. लेकिन अन्य सेग्मेंट (less than AAA / NBFC) को सपोर्ट नहीं मिल रहा था. इसलिए 17 अप्रैल को 50,000 करोड़ रुपये के TLTRO 2 का अगला एलान NBFC और MFI को ध्यान में रखकर किया गया.

पूरे साल के दौरान RBI ने रेट कट (फरवरी 2020 के बाद से रेपो रेट में 1.15% की कटौती) के माध्यम से सपोर्ट सिस्टम को चालू रखा. वहीं अन्य उपायों मसलन रिवर्स रेपो को 3.35% तक आगे कम कर दिया, तरलता के उपाय किए गए. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उधार कार्यक्रम के लिए ओएमओ खरीद, स्टेट डेवलपमेंट लोन पर ओएमओ जैसे उपाय किए. वहीं, आरबीआई ने आगे भी दरों पर अकोमोडेटिव रुख बरकरार रखा और बाजार को सपोर्ट करने की बात कही.

2020 में यील्ड का स्तर लिक्विडिटी से समर्थित रहा; 10-साल के G-Sec की यील्ड अभी 6 फीसदी है और 3 महीने के ट्रेजरी बिल रिवर्स रेपो रेट से कम को 3.35 फीसदी पर है. 2021 में गवर्नमेंट बॉरोइंग बहुत बड़ा होने जा रहा है. जब तक आरबीआई का समर्थन रहेगा, बाजार वहीं रहेगा जहां वह है. हालांकि, भविष्य में कहीं भी, 2021 में या उसके बाद RBI को अत्यधिक लिक्विडिट से बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा. यह बॉन्ड मार्केट में यील्ड लेवल के लिए टर्निंग प्वॉइंट होगा. डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए, रिटर्न अधिक रियलिस्टिक होगा क्योंकि 2020 में कैरी यील्ड (पोर्टफोलियो YTM) में कमी आई है.

(By Joydeep Sen, corporate trainer, debt markets)

