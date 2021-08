Instant Loan आसानी से मिलता है, लेकिन कर्ज लेने से पहले इन 5 चीजों का रखें ध्यान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

सोशल मीडिया और तमाम ऑनलाइन मीडियम में आजकल Instant Loan के विज्ञापन खूब दिखते हैं. Instant loans पर्सनल लोन होते हैं, और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. लोन अप्रूव होने के दो घंटे के भीतर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. Instant loans के तहत 5 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक का लोन बगैर किसी कागजी कार्यवाही के मिल जाता है. लेकिन Instant loans लेने से पहले कुछ जरूरी चीजों का जानना जरूरी है.

Instant Loan के लिए अप्लाई करने से पहले अपने CIBIL स्कोर और री-पेमेंट हिस्ट्री के बारे में जान लें. Instant Loan उन्हीं को मिलता है जिनका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है. आपका क्रेडिट स्कोर री-पेमेंट हिस्ट्री पर निर्भर है. क्रेडिट कार्ड पेमेंट का अच्छा रिकार्ड Instant Loan दिलाने में काफी मददगार साबित होता है.

लोन एग्रीमेंट के ई-साइनिंग से पहले कस्टमर को इसके नियमों और शर्तों को ठीक से जान लेना चाहिए. एक सजग लोन कस्टमर होने के नाते लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले हर डिटेल को पढ़ लें. सही तरीके से शर्तों और नियमों को जान लेने पर आपको झटका नहीं लगेगा. लोन कस्टमर की भी एक जिम्मेदारी होती है. इसलिए नियमों के बारे में ठीक से जानना जरूरी है.

लोन के लिए जरूरी फोटो, बैंक स्टेटमेंट, पता और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वगैरह तैयार रखें. आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टेबलेट में इन्हें पीडीएफ के तौर पर सेव करके रख सकते हैं. इससे लोन के लिए अप्लाई करने में सहूलियत होती है. ऑनलाइन पर्सनल लोन के अप्लाई करने को आसान बनाने से यह प्रक्रिया कम उलझाऊ लगती है.

Instant Loan के लिए अप्लाई करते वक्त सिर्फ प्रामाणिक और सही जानकारी ही भरें. सही जानकारी न भरने से लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है. कर्ज देने वाली कंपनी आपकी जानकारी की प्रामाणिकता जांचने के लिए कई तरीके आजमाती हैं. अगर आपका एक भी डेटा या जानकारी गलत या भ्रामक है तो आपका एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा.

लोन लेने की योग्यता के साथ संभावित EMI को भी जांच लें. यह जांच लें कि आपको अधिकतम कितना लोन मिल सकता है और इसके लिए आपकी EMI कितनी होगी. लोन के साथ कौन से चार्ज जुड़े हुए हैं. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हर महीने कितनी किस्त देनी है.

Instant Loan के लिए अप्लाई करने से पहले यह तय कर लें कि आप मार्केट में मौजूद सबसे कम ब्याज दर का लाभ उठा सकें. इसके लिए थोड़ी जानकारी जुटाना जरूरी है. याद रखिये ऑनलाइन इंस्टेंट लोन जरूरत के लिए लें. इसे अपना बोझ न बनने दें.

