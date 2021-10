Upcoming IPO: नवंबर के पहले 15 दिनों में आ रहे हैं Paytm समेत ये 5 आईपीओ, 27000 करोड़ रुपये जुटाने की होगी कोशिश

Upcoming IPO: IPO में निवेश करने वालों के लिए नवंबर में कमाई का शानदार मौका है. नवंबर के पहले 15 दिनों में पांच कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं. नवंबर के पहले पखवाड़े में पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) और पॉलिसीबाजार (PolicyBazaar) की पैरेंट कंपनी पीबी फिनटेक सहित पांच कंपनियां अपना आईपीओ लाने की तैयारी में हैं. इन आईपीओ से 27,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटने की उम्मीद है. इसके अलावा, तीन अन्य कंपनियों में KFC और Pizza Hut चलाने वाली कंपनी सफायर फूड्स इंडिया (Sapphire Foods), एसजेएस एंटरप्राइज (SJS Enterprises) और सिगाची इंडस्ट्रीज (Sigachi Industries) शामिल हैं.

फिलहाल, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली स्टार्ट-अप कंपनी Nykaa और Fino Payments Bank का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है. Nykaa का आईपीओ एक नवंबर और फिनो पेमेंट्स बैंक का आईपीओ दो नंवबर को बंद होगा. नायका को आईपीओ से 5,352 करोड़ रुपये और फिनो पेमेंट्स बैंक को 1,200 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है. कुल मिलाकर ये सातों कंपनियां आईपीओ के ज़रिए 33,500 करोड़ रुपये जुटाना चाहती हैं.

1 नवंबर से इन स्मार्टफोन्स पर नहीं कर पाएंगे WhatsApp का इस्तेमाल, क्या आपके फोन पर भी यह हो जाएगा बंद? ऐसे करें चेक

इनसे पहले 29 सितंबर को आदित्य बिड़ला एएमसी का 2,778 करोड़ रुपये का आईपीओ आया था. LearnApp.com के संस्थापक एवं CEO प्रतीक सिंह ने कहा, ‘‘बुल मार्केट से आईपीओ लाने वाली कंपनियों को अपने कारोबार पर बेहतर प्रीमियम और वैल्यूएशन मिलने की उम्मीद होती है.’’ उन्होंने कहा कि खासतौर पर टेक कंपनियों को बेहतर प्रीमियम मिल रहा है.

इस साल 2021 में अभी तक 41 कंपनियों ने आईपीओ से 66,915 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इनके अलावा पावरग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित पावरग्रिड इनविट ने आईपीओ से 7,735 करोड़ रुपये और ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ने आईपीओ से 3,800 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.