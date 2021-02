IKEA का रिटेल आउटलेट नोएडा सेक्टर- 51 में खुलेगा, UP सरकार ने 850 करोड़ में दिया 50 हजार वर्गमीटर भूखंड

IKEA first retail outlet in Uttar Pradesh: फर्नीचर बनाने वाली स्वीडन की कंपनी आइकिया (IKEA) को नोएडा में 50,000 वर्गमीटर का भूखंड दिया गया है. कंपनी इस भूखंड पर उत्तर प्रदेश में अपना रिटेल आउटलेट शुरू करेगी. अधिकारियों ने बताया कि इस भूखंड के लिए यूपी सरकार को 850 करोड़ रुपये का भुगतान मिला है. अधिकारियों ने बताया कि यह भूखंड नोएडा सेक्टर 51 में स्थित है. आइकिया ने इस कॉमर्शियल भूखंड के बदले नोएडा प्राधिकरण को 850 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. यह भूखंड कंपनी को यहां एक कार्यक्रम में दिया गया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए.

नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने ट्वीट कर बताया, ”अथॉरिटी को भूखंड के बदले 850 करोड़ प्राप्त हुए हैं. आइकिया अपने प्रोजेक्ट में करीब 5,000 करोड़ रुपये का निवेश अगले सात साल में करेगी. इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे.” यूपी सरकार के अनुसार, इस परियोजना से करीब 2000 रोजगार के नए अवसर बनेंगे.

नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि इस कार्यक्रम में आइकिया इंडिया के सीईओ पीटर बेटजेल, सीएफओ प्रीत धूपर और यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी समेत अन्य लोग शामिल हुए. यूपी सरकार को 56 करोड़ रुपये की स्टॉम्प ड्यूटी प्राप्त हुई है.

सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया, ”आज भूमि हस्तांतरण समारोह के अंतर्गत नोएडा प्राधिकरण व इंगका सेंटर्स इंडिया प्रा.लि. (आइकिया) के बीच मध्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की उपस्थिति में पट्टा प्रलेख पत्र एवं भूखंड के कब्जा हंस्तातरण पत्र का परस्पर आदान-प्रदान हुआ.”

मालूम हो, आइकिया ने यूपी सरकार के साथ एक समझौता किया था. इसके तहत राज्य के नोएडा और अन्य शहरों में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना तय हुआ. आइकिया की योजना भारत में 2025 तक कुल 25 आउटलेट खोलने की है. इसमें करीब 10,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसमें से तकरीबन आधा निवेश अकेले उत्तर प्रदेश में होगा.

