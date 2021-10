Fino Payments Bank : सब्सक्रिप्शन के लिए 29 अक्टूबर को खुलेगा इस कंपनी का IPO, निवेश करने से पहले जान लें पूरी डिटेल

Fino Payments Bank : आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है. फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Fino Payments Bank Ltd) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 29 अक्टूबर को खुलेगा और 2 नवंबर को बंद होगा. इस आईपीओ के तहत 300 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, Fino Paytech Ltd, 1.56 करोड़ इक्विटी शेयरों की ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत बिक्री करेगी. वर्तमान में, Fino Paytech की फर्म में 100% हिस्सेदारी है. फर्म की योजना 12 नवंबर को एक्सचेंजों पर लिस्ट होने की है. बता दें कि फिनो पेमेंट बैंक में ब्लैकस्टोन, ICICI ग्रुप, भारत पेट्रोलियम और IFC जैसे प्रमुख निवेशकों का निवेश है. Axis Capital, CLSA Capital, ICICI Securities और Nomura Financial advisory and Securities इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं.

Paytm IPO : पेटीएम के 16,600 करोड़ रुपये के IPO को सेबी की मंजूरी, देश में अब तक का सबसे बड़ा प्राइमरी इश्यू होगा

इस आईपीओ के तहत होने वाली आय का इस्तेमाल भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. इसके तहत कंपनी के टियर I कैपिटल बेस को बढ़ाया जाएगा. वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का टियर 1 कैपिटल रेश्यो 56.25% था.

Nykaa IPO: ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी में पैसे लगाने का शानदार मौका, 630 करोड़ रुपये के नए शेयर होंगे जारी, ग्रे मार्केट में प्रीमियम भाव पर पहुंचे शेयर

यह एक बढ़ती हुई फिनटेक कंपनी है जो अलग-अलग प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाओं की पेशकश करती है. इस कंपनी का फोकस मुख्य रूप से डिजिटल और पेमेंट संबंधित सेवाओं पर है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए मार्च 2021 तक लगभग 43.49 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे. इन सभी ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 1.33 लाख करोड़ रुपये थी. कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2021 में इसकी कुल आय 791.03 करोड़ रुपये थी. जो इसके पिछले साल 691.40 करोड़ रुपये पर रही थी. इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 20.47 करोड़ रुपये रहा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.