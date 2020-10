फेस्टिव सेल: Snapdeal पर लोकल ब्रांड्स यूजर्स की पहली पसंद, 80 फीसदी खरीदारों ने छोटे शहरों के विक्रेताओं को चुना

स्नैपडील की अक्टूबर की पांच दिन की फेस्टिव सेल फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल से एक दिन पहले खत्म हुई है. स्नैपडील ने बताया कि उसके दिवाली के 80 फीसदी खरीदारों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स की जगह क्षेत्रीय और लोकल ब्रांड्स को चुना है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स को बाकी 20 फीसदी खरीदारों ने प्राथमिकता दी. कंपनी ने कहा कि यह पिछले सीजन के 65 फीसदी से बढ़ा इसलिए है क्योंकि अब ग्राहकों के सामने अच्छा विकल्प और कीमतों में पर्याप्त अंतर है.

सोफ्टबैंक और अलीबाबा द्वारा समर्थित स्नैपडील ने अगस्त 2017 में अपने 2.0 वर्जन का एलान किया था जिसमें छोटे शहरों में खरीदारी पर फोकस किया गया था. कंपनी की फ्लिपकार्ट के साथ मर्जर को लेकर बातचीत बंद हो गई थी. कंपनी ने 16 से 21 अक्टूबर तक अपनी कम में दम सेल आयोजित की थी. हालांकि, कंपनी ने सेल से जुड़े किसी आंकड़े को साझा नहीं किया है.

स्नैपडील ने कहा कि करीब 70 फीसदी ऑर्डर उन विक्रेताओं को मिले जो ऐसे क्षेत्र और नॉन-मेट्रो कमर्शियल हब में मौजूद थे जो देश के मेट्रोपोलियन क्षेत्रों से बाहर हैं. इनमें जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, कोयंबटूर आदि शामिल हैं. इसकी तुलना में, दिल्ली-एनसीआर, मुबंई मेट्रोपोलियन रीजन, कोलकाता, चैन्नई और बेंगलुरू में कुल सेल ऑडर का करीब 30 फीसदी हिस्सा रहा.

बजाज फाइनेंस का मुनाफा 36% गिरकर 965 करोड़; नए लोन घटे, लेकिन NII में 4% ग्रोथ

इसी तरह 90 फीसदी से ज्यादा ऑर्डर नॉन-मेट्रो शहरों से ग्राहकों ने किए हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा कि स्नैपडील पर किए गए हर 10 ऑर्डर में से 4 फर्स्ट टाइम यूजर्स द्वारा किए गए हैं. कंपनी ने बयान में बताया कि कुल मिलाकर 3,700 से ज्यादा कस्बों से ग्राहकों ने ऑनलाइन खरीदारी की है.

स्नैपडील के को-फाउंडर और सीईओ कुणाल बहल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान वे बढ़े हैं और देश में उनका विस्तार हुआ है. उन्होंने देश भर में 25 लॉजिस्टिक्स सेंटर्स और हब स्थापित किए हैं और लोकल डिलीवरी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं. उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को पिछले हफ्ते इंटरव्यू में यह जानकारी दी है.

होम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में पिछले साल के मुकाबले 30 फीसदी की गिरावट हुई है, जिसने फैशन प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ दिया है, जो हमेशा से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा है. होम कैटेगरी में बढ़ोतरी की वजह कुछ फूड प्रोसेसर, किचन टूल, प्रेशर कूकर, किचनवेयर आदि शामिल हैं.

(स्टोरी: संदीप सोनी)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.