आईपीओ लाने जा रही लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म Delhivery में 750 करोड़ का निवेश करेगी FedEx Express

मशहूर लॉजिस्टिक कंपनी Fedex की सब्सिडियरी कंपनी फेडेक्स एक्सप्रेस (FedEx Express) जल्द ही आईपीओ मार्केट में उतरने वाली लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म डेल्हीवरी (Delhivery) में लगभग 750 करोड़ का निवेश करेगी. फेडेक्स एक्सप्रेस इंडिया और डेल्हीवरी ने लंबी अवधि के कारोबारी समझौते किए हैं. फेडेक्स एक्सप्रेस भारत से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सर्विसेज पर फोकस करेगी वहीं डेल्हीवरी इंडियन मार्केट में फेडेक्स के साथ फेडेक्स एक्सप्रेस के इंटरनेशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचेगी . डेल्हीवेरी पूरे देश में पिक-अप और डिलिवरी सर्विसेज देगी.

दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि फेडेक्स भारत में अपने घरेलू बिजनेस से संबंधित कुछ एसेट्स डेल्हीवरी को ट्रांसफर करेगी. इसके साथ ही फेडेक्स एक्सप्रेस के प्रेसिडेंट और सीईओ डॉन कोलेरन डेल्हीवरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने के लिए नामित होंगे. डेल्हीवरी 2019 में यूनिकॉर्न बन गई थी . सॉफ्टबैंक की अगुआई में इसमें 40 करोड़ डॉलर की फंडिंग हुई है. अगले साल कंपनी अपना आईपीओ ला रही है.

कंपनी का दावा है कि उसने 2011 से अब तक एक अरब शिपमेंट पूरी कर ली है. इसने 30 करोड़ भारतीय घरों तक सामान पहुंचाया है. पिछले साल कंपनी ने कहा था कि वह अपने विस्तार पर अगले डेढ़-दो साल में 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी. साथ ही वह फ्लीट साइज बढ़ाएगी और कई मेगा ट्रकिंग टर्मिनल भी बनाएगी.

डेल्हीवरी ( Delhivery) दिसंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच IPO ला सकती है. लेकिन इससे पहले कंपनी बेंगलुरु स्थित लॉजिस्ट्क्स फर्म Spoton Logistics का अधिग्रहण करेगी. कंपनी का आईपीओ 40-50 करोड़ डॉलर के बीच होगा. कंपनी इस आईपीओ से हासिल फंड का इस्तेमाल अपने कारोबार विस्तार में करेगी. इसके साथ ही कंपनी के टेक्नोलॉजी, वर्टिकल में भी निवेश किया जाएगा. कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ साहिल बरुआ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डेल्हीवरी को भारत में ही लिस्ट कराया जाएगा.

