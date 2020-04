COVID19 से छोटे बिजनेस झेल रहे हैं बड़ा नुकसान, चुनौती से निपटने में काम आएंगे फेसबुक के 5 क्विक टिप्स

Coronavirus Lockdown: तेजी से बढ़ती कोविड-19 महामारी से हर जगह के समुदाय और अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, जो दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती है. वायरस का प्रकोप वैश्विक व भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुका है. दुनियाभर का उत्पादन धीमा हो गया है. इससे सबसे ज्यादा छोटे व्यवसाय प्रभावित हैं और इस लॉकडाउन का आघात झेल रहे हैं.

भारत की बात करें तो यहां 6.3 करोड़ से अधिक MSME हैं (सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार). इनमें से कई MSME महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. इस आपातकाल में फेसबुक व्यवसायों के साथ निकटता से काम कर रही है, ताकि उनकी मदद करने का बेहतर से बेहतर तरीका ढूंढ सके.

दुनियाभर के 14 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसाय हर माह फेसबुक के ऐप्स का उपयोग करते हैं. सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों को इस कठिन समय से उबरने में मदद करने के लिए फेसबुक ने बिजनेस रिसोर्स हब लॉन्च किया है, जो एमएसएमई के लिए पांच सरल उपाय बताता है, ताकि वे अपने ग्राहकों को सहयोग दे सकें और व्यवसाय की कुछ चुनौतियों से निपट सकें.

हर व्यवसाय को कोविड19 समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन और उनकी स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों का पालन करने की आवश्यकता है. ताकि वे विकसित स्थिति पर अपने उपयोगकर्ताओं के साथ नियमित और पारदर्शी रूप से संवाद कर सकें. साथ ही अपने कर्मचारियों और अपने ग्राहकों के लिए सही निर्णय लें.

Mahindra Group ने तैयार किया हैंड सैनेटाइजर, फेस शील्ड की मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरा

व्यवसाय बंद होने या प्रभावित होने पर संचार को रोकना सरल है. लेकिन यह ग्राहकों के साथ संपर्क में रहने, संबंध बनाने और नियमित रूप से संवाद करने का समय है. ईमेल पर, किसी की वेबसाइट पर, और फेसबुक फैमिली ऑफ ऐप्स के पेजेस पर अपने ग्राहकों के साथ जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण है. संचार चैनलों को खुला रखें, भले ही वे प्रतिक्रिया करने में धीमे हों.

तकनीक और विभिन्न टूल्‍स जैसे ऑनलाइन वेबिनार, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन का लाभ उठाएं. न केवल अपने ग्राहकों से जुड़ें, बल्कि व्यवसाय को गतिमान रखने के लिए भी ऐसा करें.

व्यवसाय में धीमेपन से निराश न हों. आने वाले हफ्तों और महीनों के लिए एक योजना तैयार करें. एक ग्राहक के आधार पर आने वाले प्रश्न और अनुरोध हो सकते हैं. आकस्मिक रूप से प्रतिक्रिया देने और एक दर्शक के साथ पारदर्शी होने के लिए एक आकस्मिक योजना बनाई जानी चाहिए. ईमेल के लिए टेम्पलेट प्रतिक्रियाएं और फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट मेसैज जैसी मुफ्त चैट सेवाएं आपके ग्राहकों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का एक अवसर हैं.

ग्राहकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, विस्तृत प्रतिक्रियाएं और पुन: आश्‍वासन प्रदान करते हुए एक सूची तैयार करें. स्थिति को प्रकट करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को अपडेट करते रहें.

भारत के वॉरेन बफे पर भी टूटा कोरोना का कहर, इन 6 शेयरों में साफ हो गए 2250 करोड़

अर्चना वोहरा, निदेशक, लघु और मध्यम व्यवसाय (एसएमबी), फेसबुक इंडिया के मुताबिक, “फेसबुक पर, हम छोटे व्यवसायों को सक्षम करने के लिए उपाय कर रहे हैं, और कोविड-19 के प्रकोप के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी का निर्माण कर रहे हैं. हमने एक बिजनेस रिसोर्स हब लॉन्च किया है, जो एसएमबी को उन चुनौतियों से उबरने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन कर सकता है. हमने अपने कई प्रमुख कौशल और सलाह कार्यक्रमों के लिए आभासी प्रारूप भी शुरू किए हैं.

विश्व स्तर पर हमने 30,000 छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की है. हम अभी भी अपने विज्ञापनदाताओं के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हैं ताकि उन्हें अनुकूलित व्यावसायिक समाधान और मार्गदर्शन मिल सके.” इसके अलावा, फेसबुक ने उपकरण और संसाधन बनाए हैं, जो व्यवसायों को इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रबंधित करने में मदद करेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.