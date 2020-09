Facebook छोटे कारोबारों को करेगी डिजिटल स्किलिंग में मदद, मैट्रिक्स पार्टनर्स के साथ किया समझौता

फेसबुक ने वेंचर कैपिटल कंपनी मैट्रिक्स पार्टनर्स के साथ समझौते का एलान किया है जिसके तहत वह छोटे कारोबारों को सपोर्ट करेगी. यह समझौता एक साल पुराने VC ब्रांड Incubator Programme का हिस्सा है जिसमें फेसबुक के पहले से पांच निवेशक पार्टनर्स हैं जो Sauce.VC, Fireside Ventures, SAIF Partners, Sequoia Capital और DSG Ventures हैं जो छोटे कारोबारों को समर्थन देने के लिए डिजिटल स्किलिंग का समर्थन देंगे. प्रोग्राम को ऑनलाइन कोविड-19 महामारी के बीच किया गया था.

फेसबुक ने कहा कि उसने 150 ब्रांड्स को उनकी ग्रोथ के अलग-अलग स्तरों पर स्किल, ट्रेनिंग दी है. इस समझौते के बारे में फेसबुक इंडिया की स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस विभाग की डायरेक्टर अर्चना वोरा ने कहा कि फेसबुक भारत में छोटे व्यापारों के विकास की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और यह चार्टर पहले से भी ज्यादा मजबूत है क्योंकि वे महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए उन्हें सक्षम करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

इस चुनौतीपूर्ण समय में छोटे व्यापारों को व्यापक बनाने और सहायता करने के लिए वीसी ब्रांड इन्क्यूबेटर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया के साथ भागीदारी करते हुए वे काफी रोमांचित महसूस कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मौजूदा अवरोधों के मद्देनजर उन्होंने छोटे व्यापारों के लिए बिना किसी रुकावट के कौशल विकास और सहायता सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम को उनके कई दूसरे कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे बूस्ट विथ फेसबुक और एडवर्टायजर विंटेज कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराया है.

मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया एक अग्रणी शुरुआती चरण का निवेशक हैं जो कन्ज्यूमर टेक्नोलॉजी, बी2बी एंटरप्राइज, और फिनटेक के साथ विभिन्न क्षेत्रों के एसएमबी के साथ करीबी भागीदारी करता है. भारत में कई अन्य ब्रांड्स के साथ उन्होंने ओला, क्विकर, प्रैक्टो, डेलीहंट, एमस्वाइप, कंट्री डिलाइट और रेजरपे जैसी कंपनियों में निवेश किया है.

