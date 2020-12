Facebook Fuel For India 2020: मुकेश अंबानी ने कहा- संकट ने खोले विकास के रास्ते, डिजिटल इंडिया से बढ़ा भारत

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक Fuel For India 2020 इवेंट की मेजबानी कर रही है. इस मौके पर फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई. इस मौके पर जुकरबर्ग ने कहा कि पिछले महीने वाट्सऐप पे लांच किया गया और यह भारत में यूपीआई सिस्टम और 140 बैंकों के कारण संभव हो सका है. मार्क जुकरबर्ग के मुताबिक भारत ऐसा करने वाला पहला देश है. बता दें कि फेसबुक रिलायंस के साथ डिजिटल इंडिया के लिए साझेदारी कर रहा है.

We launched WhatsApp Pay in India last month. This was possible because of UPI system & 140 banks which made it easy. India is the first country to do anything like this: Mark Zuckerberg, Facebook CEO during ‘Partnering for Digital India’ with RIL Chairman & MD Mukesh Ambani pic.twitter.com/RSpxV8A1O4

— ANI (@ANI) December 15, 2020