Samvat 2077 Stock Market: बाजार में निवेश के लिए तैयार रहें, अभी तो बस शुरू हुई है रैली

Stock Market in samvat 2077: संवत 2077 की शुरूआत शेयर बजार के लिए बेहतर रही. सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई. सेंसेक्स 195 अंकों की तेजी के साथ 43,638 के स्तर पर बंद हुआ है. वहीं निफ्टी भी रिकॉर्ड 12771 के स्तर पर बंद हुआ. एक्सपर्ट का मानना है कि शेयर बाजार में अभी तो रैली शुरू हुई है. कई ऐसे संकेत हैं, जिससे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में कई रिकॉर्ड बनते दिखेंगे. ऐसे में निवेशकों को भी मौजूदा समय में आने पोर्टफोलियों को अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों से मजबूत करने के लिए तैयार रहना चाहिए. उनका मानना है कि बाजार के लिए अब कोविड 19 का फैक्टर बहुत हद तक डिस्काउंट हो चुका है.

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के सेल्स ट्रेडिंग हेड, एस हरिहरन का कहना है कि सरकार ने कोविड 19 के प्रभाव को कम करने के लिए पिछले दिनों लगातार राहत पैकेज का एलान किया है. सरकार की कोशिश रोजगार बढ़ाने के साथ मांग बढ़ाने की है. पिछले दिनों तरलता बनाए रखने के भी उपाय किए गए. इसके अलावा सरकार ने कुछ रिफॉर्म भी किए हैं. इससे आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और कंपनियों की अर्निंग में सुधार देखने को मिलेगा. अनुमान है कि FY20-23 के लिए अर्निंग CAGR 15-16 फीसदी रह सकता है.

इसके अलावा कोविड 19 की वेक्सीन जल्द बाजार में आ जाने की उम्मीद है. पिछले दिनों की रैली में कोविड 19 वैक्सीन आने की खबर का भी बड़ा रोल रहा है. कोविड 19 के इलाज को लेकर जैसे जैसे प्रगति होगी, बाजार में रैली देखने को मिलेगी. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. वहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेज होने से सीमेंट, रीयल एस्टेट और मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं.

एंजेल ब्रोकिंग के चीफ एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरीवेटिव्स, समीत चावन का कहना है कि पिछले दिनों बाजार में जो रैली आई है, उसमें तकरीबन हर सेक्टर का योगदान रहा है. बाूडर मार्केट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. यह बाजार के लिए अच्छा संकेत हैं कि किसी खास सेक्टर या सेग्मेंट से रैली नहीं आई है. उनका कहना है कि ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है, जियये निसरटर्म में बाजार में बड़ा करेक्शन देखने को मिले. अभी तो बाजार में रैली शुरू हुई है, संवत 2077 में बाजार को नई दिशा मिल सकती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी शेयर में पैसे लगा दें. सिर्फ मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में ही बने रहने की सलाह है.

उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से न सिर्फ कैपिटल मार्केट में बल्कि हमारी लाइफ में भी बहुत से बदलाव हुए हैं. घरेलू स्तर पर और ग्लोबली अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है. लेकिन अब चीजें सामान्य हो रही हैं. रिफॉर्म, राहत पैकेज, अर्निंग जैसी बातों ने शेयर बाजार को नए हाई पर पहुंचा दिया है. यह तेजी आगे भी जारी रहने वाली है.

राहत पैकेज व रिफॉर्म: मई से लेकर अबतक सरकार ने तरलता, मांग और रोजगार बढ़ाने के लिए 3 बड़े राहत पैकेज का एलान किया है. वहीं, सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कुछ रिफॉर्म भी किए हैं. इससे ओवरआल इंडस्ट्री को फायदा होगा.

कम हुआ कोविड 19 का असर: कोविड 19 का असर कम होने के साथ ही कंपनियों की अर्निंग में सुधार देखने को मिल रहा है. आने वाले दिनों में कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, जिसका फायदा शेयर में ग्रोथ के रूप में देखने को मिल सकता है.

ब्याज दरें: दुनियाभर में ब्याज दरें भी रिकॉर्ड निचले स्तरों पर हैं. जापान में यह निगेटिव है तो यूएस में निगेटिव के करीब है. भारत में भी ब्याज दर पिछले 10 साल में घटकर करीब आधा हो गई है.

क्रूड: इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें भी स्थिर बनी हुई हैं. यह 40 डॉलर प्रति बैल के आस पास हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.