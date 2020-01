नतीजों के बाद इन शेयरों पर बढ़ा एक्सपर्ट का भरोसा, ​1 साल में दे सकते हैं 37% तक रिटर्न

Top Stock Idea: फाइनेंशियल ईयर 2020 की तीसरी तिमाही के लिए कई फ्रंटलाइन और मझोली व छोटी कंपनियों ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं. इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इंफोसिस, एलएंडटी, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक के नतीजों को देखें तो अबतक ये मिले जुले साबित हुए हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार का अर्निंग सीजन पिछली तिमाही की तुलना में बेहतर है, लेकिन बाजार में बहुत ज्यादा जोश भरने वाला साबित नहीं हुआ है. नेट प्रॉफिट में ग्रोथ जरूर है, लेकिन सेल्स कमजोर दिख रही है. साफ है कि अभी भी कंपनियों को कमजोर डिमांड का सामना करना पड़ रहा है, जो आने वाली तिमाही में बेहतर रहने की उम्मीद है. फिलहाल नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट शेयरों को लेकर अपनी राय बनाने लगे हैं. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयर चुने हैं, जिनमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

HDFC बैंक में ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने निवेश की सलाह देते हुए 1550 रुपये का लक्ष्य तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 1237 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 25 फीसदी ग्रोथ मिल सकती है. रिपोर्ट के अनुसार एडवांस में हेल्छी ग्रोथ की वजह से बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 14173 करोड़ रुपये रहा है. अदर इनकम ग्रोथ सालाना आधार पर 35.5 फीसदी बढ़कर 6669 करोड़ रुपये रहा है. फी इनकम और ट्रीजरी इनकम में सालाना आधार पर 24 फीसदी ग्रोथ रही है. ब्रोकरेज का मानना है कि रिटले लोन में बैंक अपनी लीढिडंग पोजिशन आगे भी बरकरार रखने की क्षमता रखता है. आगे आवेरआल अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एलएंडटी के शेयर में 1680 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट मार्केट प्राइस 1294 रुपये के लिहाज से शेयर में 30 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है. L&T का कंसो मुनाफा सालाना आधार पर 15.2 फीसदी बढ़कर 2352 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्यू और PAT के मोर्चे पर ग्रोथ उम्मीद से कमजोर रही है, लेकिन आर्डरबुक में अच्छी ग्रोथ रही है. कंपनी का आर्डरबुक बढ़कर 3.06 लाख करोड़ पहुंच गया है. डोमेस्टिक स्तर पर कंपनी अपना प्रोजेक्ट समय से पूरा कर रही है, जिससे नए प्रोजेक्ट मिलने में आसानी होगी. आगे सरकार की इंफ्रा पर भारी निवेश की योजना है, इसका फायदा भी कंपनी को होगा.

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने बंधन बैंक में 650 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 475 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 37 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. बंधन बैंक का दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 120.85 फीसदी बढ़कर 731 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम में 37.10 फीसदी ग्रोथ रही और यह 1541 करोड़ हो गया. बैंक ने दिसंबर तिमाही में 7.3 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं और कुल कस्टमर बेस 1.9 करोड़ हो गया है.

ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्युरिटीज ने शेयर के लिए 665 रुपये का लक्ष्य रखते हुए निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 590 रुपये के लिहाज से शेयर में 13 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. HCL टेक का मुनाफा सालाना आधार पर 13 फीसदी बढ़कर दिसंबर तिमाही में 2944 करोड़ रहा है. आगे और बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है. वहीं, इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 15.5 फीसदी बढ़कर 18,135 करोड़ रुपये पहुंच गया. कंपनी ने कांस्टेंट करंसी टर्म में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक 16.5-17 फीसदी रखा है जो पहले 15-17 फीसदी था. ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का मर्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रहा है. आगे ईपीएस में अच्छी ग्रोथ का अनुमान है. लोअर कॉरपोरेट टैक्स का भी फायदा HCL टेक को मिलेगा.

