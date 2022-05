IPO GMP: बाजार में इन 4 शेयरों की होने वाली है एंट्री, लिस्टिंग पर कराएंगे कमाई? चेक करें ग्रे मार्केट के संकेत

27 मई से 3 जून के बीच 4 नए शेयरों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने वाली है. इनमें Ethos, Paradeep Phosphates, eMudhra और Aether Industries शामिल हैं.

आज यानी 24 मई को प्राइमरी मार्केट में जमकर हलचल रही है. (image: pixabay)

IPO Market Latest GMP Trend: आज यानी 24 मई को प्राइमरी मार्केट में जमकर हलचल रही है. आज जहां Aether Industries का आईपीओ निवेश के लिए खुला है. वहीं Delhivery और Venus Pipes के शेयर लिस्ट हुए हैं. आने वाले दिन भी प्राइमरी मार्केट के लिए हलचल वाले ही रहेंगे. 27 मई से 3 जून के बीच 4 नए शेयरों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने वाली है. इनमें Ethos, Paradeep Phosphates, eMudhra और Aether Industries शामिल हैं. Ethos और Paradeep का इश्यू बंद हो चुका है. eMudhra में सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन है. जबकि Aether का आईपीओ 26 मई तक खुला रहेगा. IPO Latest GMP Ethos के IPO की बात करें तो इसके शेयर का भाव ग्रे मार्केट में माइनस 5 रुपये पर आ गया है. जबकि इसका इश्यू प्राइस 878 रुपये है. Delhivery IPO का भी ग्रे मार्केट में भाव माइनस में चला गया है. इसका इश्यू प्राइस 487 रुपये है. Paradeep Phosphates का ग्रे मार्केट प्रीमियम 0.50 रुपये है, इसका इश्यू प्राइस 42 रुपये है. eMudhra का ग्रे मार्केट प्रीमियम माइनस 10 रुपये है, जबकि इश्यू प्राइस 256 रुपये है. हालांकि Aether Industries का शेयर ग्रे मार्केट में 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. इश्यू प्राइस 642 रुपये है, यानी इसमें भी लिस्टिंग पर 1 फीसदी से भी कम रिटर्न के संकेत हैं. कब किसकी होगी लिस्टिंग Paradeep Phosphates IPO: 27 मई, 2022 यह आईपीओ 17 मई से 19 मई तक खुला था. इश्यू साइज 1501 करोड़ का था. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 39-42 रुपये प्रति शेयर तय किया है. यह ओवरआल 1.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इसमें 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए था, जो 1.37 गुना भरा था. Ethos IPO: 30 मई, 2022 यह आईपीओ 18 मई से 20 मई तक खुला था. इश्यू साइज 472 करोड़ का था. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 836-878 रुपये प्रति शेयर तय किया है. यह ओवरआल 1.04 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इसमें 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए था, जो 1.84 गुना भरा था. eMudhra IPO: 1 जून, 2022 यह आईपीओ 20 मई को खुला था और आज 24 मई को बंद हो रहा है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 243-256 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इश्यू साइज 412 करोड़ का था. यह ओवरआल 2.18 गुना सब्सक्राइब हुआ है. इसमें 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए था, जो अबतक 2.37 गुना भरा है. Aether Industries IPO: 3 जून, 2022 Aether Industries का आईपीओ 24 मई से 16 मई तक खुला रहेगा. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 610-642 रुपये प्रति शेयर तय किया है. कंपनी का इस आईपीओ के जरिए 808 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है. इसमें भी 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है, जो अबतक 0.32 गुना भरा है. यह ओवरआल अबतक 0.27 गुना भरा है.

