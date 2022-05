Ethos IPO Opens Today: 472 करोड़ के इश्यू में निवेश का मौका, 878 रु का है शेयर, क्या लगाएं दांव?

Ethos IPO Opens Today: Check Price Band, Key Details: Ethos आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 836-878 रुपये प्रति शेयर है. इस इश्यू में 35 फीसदी हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है.

Ethos IPO: एथोस (Ethos) का आईपीओ (IPO) आज यानी 18 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. (File)

Ethos IPO Open Today: घड़ियों के लग्जरी ब्रॉन्ड एथोस (Ethos) का आईपीओ (IPO) आज यानी 18 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. यह निवेश के लिए 18 मई से 20 मई तक खुला रहेगा. इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 836-878 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. वहीं कंपनी ने इसके जरिए 472 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. आईपीओ के तहत 375 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं 1,108,037 इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए की जाएगी. 17 मई को बाजार की उठा-पठक में एलआईसी की लिस्टिंग कमजोर हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या Ethos के इश्यू में मौजूदा माहौल में पैसे लगाने चाहिए. LIC का शेयर इश्यू प्राइस से 68 रु नीचे, निवेशकों ने लिस्टिंग से अबतक गंवाए 44 हजार करोड़ एंकर बुक से जुटाए 142 करोड़ Ethos का आईपीओ 17 मई को एंकर निवेशकों के लिए खुला था. कंपनी ने एंकर बुक से करीब 142 करोड़ रुपये जुटाए हैं. कंपनइने 878 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से एंकर निवेशकों के लिए 1613725 इक्विटी शेयर जारी किए हैं. सब्सक्राइब करें या नहीं ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने इस इश्यू को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि अपर प्राइस बैंड 878 रुपये के लिहाज से देखें तो शेयर ​का वैल्युएशन 285x FY21 P/E और 55x FY21 EV/EBITDA पर है. कंपनी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है. हालांकि FY21 में रेवेन्यू में कमी आई है, लेकिन ऐसा कोविड 19 के चलते हुआ है. यूनिक ब्रॉन्ड पार्टनरशिप का फायदा कंपनी को मिलेगा. हालांकि कुछ कंसर्न भी हैं, मसलन विवेकाधीन खर्च में कमी, कोविड-19 या भविष्य में इस तरह की महामारी और इसके अधिकांश सप्लायर्स के नॉन एक्सक्लूजिव होना. बिजेनस ओवरव्यू बेहतर ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप प्राइस 2,050.06 करोड़ हो जाएगा. Ethos का फोकस अपने मौजूदा ब्रॉन्ड को और मजबूत बनाने के साथ नए ब्रॉन्ड भी उतारने पर है. इसके लिए कंपनी ने पार्टनरशिप की है, जिसका फायदा आगे मिलेगा. रिटेल में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है. कंपनी नए स्टोर खोलने पर फोकस कर रही है. कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस (ASP) वित्त वर्ष 2019 में 73,261 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्रूा 2022 के पहले 9 महीनों में ही 1,42,795 करोड़ हो गया है. ओवरआल आगे बिजनेस ओवरव्यू बेहतर नजर आ रहा है. IPO के बारे में आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 836-878 रुपये प्रति शेयर है. Ethos का आईपीओ से 472.3 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है. आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए, नए स्टोर खोलने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. 17 शेयरों का एक लॉट ​है. आईपीओ के तहत 375 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं 1,108,037 इक्विटी शेयरों का OFS है. किसके लिए कितना रिजर्व इस इश्यू में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. 35 फीसदी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है. जबकि शेष 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होगा. एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और इनक्रेड कैपिटल वेल्थ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं. कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे. कंपनी का फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2021 में ऑपरेशन्स से कंपनी का रेवेन्यू 386.57 करोड़ रुपये रहा थ. जबकि नेट प्रॉफिट 5.78 करोड़ रुपये था. भारत में लग्जरी और प्रीमियम वॉच रिटेल सेगमेंट में कंपनी की अच्छी बाजार हिस्सेदारी है. कंपनी के मल्टी-स्टोर फॉर्मेट में भारत के 17 शहरों में 50 फिजिकल रिटेल स्टोर हैं. यह अपने प्रोडक्ट्स वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को बेचती है. कंपनी के पोर्टफोलियो में 50 प्रीमियम व लग्जरी वॉच ब्रॉन्ड जैसे ओमेगा, IWC Schaffhausen, Jaeger LeCoultre, Panerai, Bvlgari, H. Moser & Cie, Rado, Longines, Baume & Mercier, Oris SA, Corum, Carl F Bucherer, Tissot, Raymond Weil, Louis Moinet और Balmain शामिल हैं. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

