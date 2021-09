ESDS Software लाएगी 1300 करोड़ का आईपीओ, सेबी में दाखिल किए दस्तावेज

क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर फर्म ESDS Software Solution ने अपने 1200 -1300 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए सेबी में ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है. आईपीओ के तहत 322 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे वहीं कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर ग्रुप के एक सदस्य की ओर से ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत 2.15 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे.

DRHP के मुताबिक ऑफर फॉर सेल के तहत साउथ एशिया ग्रोथ फंड II LP 1.68 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगा वहीं GEF ESDS Partners LLC 42.31 लाख इक्विटी शेयरों की तक की बिक्री करेगी. 4 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री सरला प्रकाशचंद्र सोमानी करेंगी वहीं South Asia EBT Trust 34 हजार इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी. नासिक स्थित ESDS Software Solution आईपीओ से पहले 60 करोड़ का प्लेसमेंट भी हासिल कर सकती है. मर्चेंट बैंक सूत्रों के मुताबिक आईपीओ का साइज 1200 से 1300 करोड़ रुपये के बीच होगा.

आईपीओ से हासिल फंड का इस्तेमाल कंपनी के डेटा सेंटर के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग इक्विपमेंट खरीदने और लंबी अवधि की पूंजी जरूरतों के लिए किया जाएगा. फंड के एक हिस्से का इस्तेमाल कंपनी के कुछ टर्म लोन को चुकाने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

कंपनी की स्थापना 2005 में पीयूष सोमानी ने की थी. डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन कैटेलिस्ट एंड एनबेलर कंपनी ESDS Software Solution एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और अफ्रीका में अपनी सेवाएं देती हैं. इसका बिजनेस मॉडल क्लाउड सर्विसेज, डेटा सेंटर सर्विसेज और प्रोडक्ट आरएंडडी में बंटा है. यह मूल रूप से BFSI,हेल्थकेयर, एजुकेशन, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, रियल एस्टेट, आईटी एंड आईटीईएस, मैन्यूफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट-मीडिया और ई-कॉमर्स सेक्टर में सेवा देती है. सिडबी, टाटा कैपिटल, DCB Bank, Union Bank और SBI Capital Markets इसकी कुछ प्रमुख ग्राहक हैं.

