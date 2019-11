यहां पैसे लगाकर राकेश झुनझुनवाला ने 6 साल में कमाए 284 करोड़, क्या आपके पास भी है मौका?

Rakesh Jhunjhunwala Favourite Stocks: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को ऐसे ही नहीं शेयर बाजार का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है. कहते हैं उनकी नजर जिस कंपनी के शेयर पर पड़ जाती है, ज्यादातर मौकों पर उनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है. राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा शेयरों में एक शेयर एस्कार्टस ट्रैक्टर भी है, जिसमें पैसे लगाकर उन्होंने जमकर कमाई की है. CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक झुनझुनवाला ने एस्कार्टस ट्रैक्टर में निवेश कर महज 6 साल में 284 करोड़ रुपये कमा लिए.

रिपोर्ट के मुताबिक झुनझुनवाला ने साल 2013 के सितंबर तिमाही में पहली बार एस्कार्टस ट्रैक्टर के करीब 50 लाख शेयर खरीदे. तभी से यह उनके पसंदीदा शेयरों में शामिल है. दिसंबर 2015 तक उनके पोर्टफोलियों में कंपनी के शेयरों की संख्या बढ़कर 1.12 करोड़ हो गई. यह कंपनी में

उनकी करीब 9 फीसदी हिस्सेदारी थी. उन्होंने साल 2017 के दिसंबर तिमाही में कंपनी के 12 लाख शेयर बेच दिए. अब उनके पास 1 करोड़ शेयर हैं और उनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग 8.16 फीसदी के करीब है.

सितंबर 2013 में एस्कार्टस ट्रैक्टर के एक शेयर की कीमत 80 रुपये थी. उस समय राकेश झुनझुनवाला के पास करीब 50 लाख शेयर थे. यानी तब शेयर की कुल कीमत 40 करोड़ रुपये थी. शेयर का करंट प्राइस की बात करें तो यह पिछले हफ्ते 648 रुपये पर बंद हुआ था. इस लिहाज से उन 50 लाख शेयरों की कुल कीमत बढ़कर अब 324 करोड़ हो चुकी है. यानी 284 करोड़ रुपये का फायदा. आज तक की बात करें तो यह फायदा 290 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

नोट: यहां कैलकुलेशन उन 50 लाख शेयरों के आधार पर किया गया है जो उन्होंने 6 साल पहले खरीेदे थे. बाद में उन्होंने शेयरों की संख्या बढ़ाई, उनका कैलकुलेशन इसमें नहीं है.

इंजीनियरिंग और फार्म इक्यूपमेंट मेकर एस्कार्टस ट्रैक्टर का सितंबर तिमाही में मुनाफा 101.5 करोड़ रुपये रहा था. इस दौरान कुल आय 1,355.31 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,438.48 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने दूसरी तिमाही में 19,750 ट्रैक्टर बेचे जो सालाना आधार पर 6.1 फीसदी कम रहा है. आटो सेकटर में सुस्ती का असर कंपनी के नतीजों पर देखा गया. हालांकि अक्टूबर महीने में कंपनी की सेल्स में सुधार आया है और अक्टूबर में कंपनी ने 13,353 यूनिट ट्रैक्टर की बिक्री की जो सालाना आधार पर 1.6 फीसदी ज्यादा है.

ब्रोकरेज हाउस रिलायंस सिक्युरिटीज ने एस्कार्टस ट्रैक्टर के लिए रेटिंग में सुधार किया है और खरीद की सलाह देते हुए 925 रुपये का लक्ष्य शेयर के लिए रखा है. पिछले हफ्ते शेयर के बंद भाव के आधार पर देखें तो इसमें निवेशकों को 43 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस HSBC ने भी शेयर में खरीद की सलाह देते हुए 770 रुपये का लक्ष्य रखा है. हालांकि पहले ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 980 रुपये का लक्ष्य रखा था.

