Stock in Focus: Escorts, Infosys, GMDC सहित इन शेयरों पर रखें नजर, इंट्राडे में मिल सकता है बेहतर रिटर्न

बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है. ऐसे में बेहतर है कि मजबूत फंडामेंटल वाले बेहतर शेयरों का ही चुनाव किया जाए, जबतक बाजार स्टेबल नहीं हो जाता है.

बाजार खुलने के पहले उन शेयरों पर नजर रखें, जिनमें आज एक्शन दिखने की उम्मीद है. (image: pixabay)

Top Trending Stocks: अगर इंट्राडे के लिए कुछ बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो बाजार खुलने के पहले उन शेयरों पर नजर रखें, जिनमें आज एक्शन दिखने की उम्मीद है. किसी पॉजिटिव ट्रिगर या बेहतर नतीजों के चलते आज के कारोबार में भी कुछ शेयर जमकर एक्शन दिखा सकते हैं. इन शेयरों में Escorts, InterGlobe Aviation, Infosys, Power Finance Corporation, Phoenix Mills, Equitas Small Finance Bank जैसे नाम शामिल हैं. वैसे भी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है. बेहतर है कि मजबूत फंडामेंटल वाले बेहतर शेयरों का ही चुनाव किया जाए, जबतक बाजार स्टेबल नहीं हो जाता है. InterGlobe Aviation राकेश गंगवाल ने 5 साल में हिस्सेदारी घटाने के लिए इंडिगो बोर्ड छोड़ दिया है. इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के सह-संस्थापक राकेश गंगवाल ने कंपनी के गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 5 साल में कम कर देंगे. Phoenix Mills क्रेस्ट वेंचर्स और एस्कॉर्ट डेवलपर्स से 50 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के बाद Phoenix Mills अब क्लासिक मॉल डेवलपमेंट कंपनी को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाएगी. कंपनी क्लासिक मॉल डेवलपमेंट कंपनी में 50 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 918 करोड़ रुपये का पेमेंट करेगी. Escorts ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर को कुबोटा कॉर्पोरेशन से 1,872.74 करोड़ रुपये मिलेंगे क्योंकि इसने 2,000 रुपये प्रति शेयर पर 93.63 लाख इक्विटी शेयरों के प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट को मंजूरी दी थी. आवंटन बाद Escorts में कुबोटा कॉर्पोरेशन की 16.39 फीसदी हिस्सेदारी है. Infosys कंपनी कंसल्टिंग एलॉयंस मेंबर के तौर पर गाइडवायर में शामिल हुई है. अमेरिकी कंपनी ने अमेरिकी रीजन के लिए भारतीय आईटी कंपनी के साथ अपने गाइडवायर पार्टनर कनेक्ट कार्यक्रम के लिए करार किया है. आज कंपनी के शेयरों में एक्शन दिख सकता है. बीते 1 महीने में इसमें डबल डिजिट में गिरावट आई है. Power Finance Corporation भारतीय जीवन बीमा निगम ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में 2.02 फीसदी हिस्सेदारी बेची ​है. इसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम में कंपनी की हिस्सेदारी 7.09 फीसदी से घटकर 5.06 फीसदी रह गई है. Equitas Small Finance Bank बैंक को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 550 करोड़ रुपये मिलेंगे क्योंकि इसने 53.59 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 10.26 करोड़ इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी है. क्यूआईपी इश्यू 14-18 फरवरी के दौरान बोली लगाने के लिए खोला गया था. GMDC पर्यावरण मंत्रालय ने GMDC को सूरत के ताड़केश्वर में लिग्नाइट माइंस में माइनिंग एक्टिविटीज बढ़ाने की अनुमति दी है. देश के सबसे बड़े लिग्नाइट विक्रेता को पर्यावरण और वन मंत्रालय से 135 मीटर की गहराई तक माइनिंग के लिए अपनी पर्यावरण मंजूरी में संशोधन मिला है, जो पहले 94 मीटर था.

