Upcoming IPO : ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक और सफायर फूड्स समेत 7 कंपनियों को मिली SEBI की मंजूरी, क्या निवेशकों को मालामाल करेंगे ये नए शेयर

Upcoming IPO: IPO में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है. जल्द ही सात कंपनियां फंड जुटाने के लिए अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं. ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank), सफायर फूड्स इंडिया (Sapphire Foods India) और आनंद राठी वेल्थ (Anand Rathi Wealth) समेत सात कंपनियों को आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) से मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा पॉलिसीबाजार (Policybazaar) और पैसाबाजार (Paisabazaar) जैसी डिजिटल कंपनियों का संचालन करने वाली पीबी फिनटेक (PB Fintech), पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कॉम्युनिकेशंस (One97 Communications), लाइफ साइंसेज कंपनी टार्सन प्रोडक्ट्स (Tarsons Products) और एचपी एडहेसिव्स (HP Adhesives) को भी अपने आईपीओ लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है. इन कंपनियों ने जुलाई और अगस्त के बीच SEBI के पास अपना ड्राफ्ट पेपर सबमिट किया था. कंपनियों को 18-22 अक्टूबर के दौरान नियामक से मंजूरी मिली.

आईपीओ डॉक्यूमेंट्स (DRHP) के अनुसार, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी 997.78 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है. इश्यू के तहत 800 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, ऑफर फॉर सेल के ज़रिए मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 197.78 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जाएंगे. KFC और पिज्जा हट जैसे लोकप्रिय फूड आउटलेट का संचालन करने वाली सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ पूरी तरह से प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरहोल्डर्स द्वारा 17,569,941 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे.

मुंबई बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप आनंद राठी की कंपनी आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का आईपीओ भी पूरी तरह ऑफर फॉर सेल के तहत बेचा जाएगा. कंपनी के प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1.2 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. ड्रॉफ्ट पेपर के मुताबिक, पेटीएम ने नये इक्विटी शेयरों के जरिये 8,300 करोड़ रुपये और ओएफएस के जरिये 8,300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है. पीबी फिनटेक कंपनी 6,017.50 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है. इसमें 3,750 करोड़ रुपये के नये इक्विटी शेयरों की बिक्री और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 2,267.50 करोड़ रुपये की बिक्री शामिल है.

टार्सन प्रोडक्ट्स के आईपीओ में 150 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. इसके अलावा, ओएफएस के तहत प्रमोटर्स व एक निवेशक द्वारा 1.32 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है. एचपी एडहेसिव्स के आईपीओ में 41.40 लाख नये इक्विटी शेयरों की बिक्री और प्रमोटर अंजना हरेश मोटवानी द्वारा 4,57,200 इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है.

