New IPOs: सात कंपनियों में पैसे लगाने का मौका! सेबी ने दी 28 हजार करोड़ के आईपीओ को मंजूरी

New IPOs: आईपीओ निवेशकों के लिए शानदार खबर है. करीब सात कंपनियों में पैसे लगाने का मौका मिल सकता है. बाजार नियामक सेबी ने 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक के आईपीओ को मंजूरी दी है. इन कंपनियों ने जुलाई और अगस्त के बीच SEBI के पास अपना ड्राफ्ट पेपर सबमिट किया था. कंपनियों को 18-22 अक्टूबर के दौरान नियामक से मंजूरी मिली. इसमें ईएसएएफ स्माल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank), सैफायर फूड्स इंडिया (Sapphire Foods India) और आनंद राठी वेल्थ (Anand Rathi Wealth) के भी आईपीओ शामिल हैं.

इसके अलावा पॉलिसीबाजार (Policybazaar) व पैसाबाजार (Paisabazaar) जैसी डिजिटल कंपनियों का संचालन करने वाली पीबी फिनटेक (PB Fintech), पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कॉम्युनिकेशंस (One97 Communications), लाइफ साइंसेज कंपनी टार्सन्स प्रोडक्ट्स (Tarsons Products) और एचपी एडहेसिव्स (HP Adhesives) को भी अपने आईपीओ लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है. आईपीओ की सफलता के बाद इन सातों कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे.

