लॉर्जकैप म्यूचुअल फंडों का दिखने लगा दम, 1 साल में 25% तक दिए रिटर्न; ये हैं टॉप स्कीम

large Cap Mutual Fund Return: पिछले दिनों के दबाव से उबरते हुए एक बार फिर म्यूचुअल फंड की लॉर्जकैप स्कीम्स का दम दिखने लगा है. पिछले एक साल की बात करें तो इक्विटी सेग्मेंट में लॉर्जकैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न चार्ट पर सबसे बेहतर रहा है. वहीं, ओवरआल हर सेग्मेंट की बात करें तो सिर्फ लांग ड्यूरेशन बांड ने ही लॉर्जकैप फंड से बेहतर रिटर्न दिया है. फिलहाल एक साल में इस सेग्मेंट का रिटर्न 14.56 फीसदी रहा है. वहीं, अगल अगल फंड की बात करें तो निवेशकों को 25.71 फीसदी तक रिटर्न मिला है. एक्सपर्ट आगे भी लॉर्जकैप में मजबूत रिटर्न की बात कर रहे हैं.

इक्विटी लॉर्जकैप फंड 14.56%

इक्विटी लॉर्ज एंड मिडकैप फंड 12.15%

इक्विटी मल्टीकैप 13.78%

इक्विटी मिडकैप 7.79%

इक्विटी स्मालकैप 1.86%

इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड 5.11%

इक्विटी ईएलएसएस 13.01%

Axis Bluechip Fund

1 साल का रिटर्न: 25.71 फीसदी

एसेट्स: 8050 करोड़ (30 सितंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.99% (30 सितंबर, 2019)

लांच डेट: 5 जनवरी, 2010

लांच के बाद से रिटर्न: 12.25%

मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये

DSP टॉप 100 इक्विटी फंड

1 साल का रिटर्न: 20.55 फीसदी

एसेट्स: 2521 करोड़ (30 सितंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.13% (30 सितंबर, 2019)

लांच डेट: 10 मार्च, 2003

लांच के बाद से रिटर्न: 20.30%

मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये

केनरा रोबेको ब्लूचिप इक्विटी फंड

1 साल का रिटर्न: 20.34 फीसदी

एसेट्स: 238 करोड़ (30 सितंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.65% (30 सितंबर, 2019)

लांच डेट: 20 अगस्त, 2010

लांच के बाद से रिटर्न: 11%

मिनिमम एसआईपी: 1000 रुपये

Kotak ब्लूचिप फंड

1 साल का रिटर्न: 18.40 फीसदी

एसेट्स: 1379 करोड़ (30 सितंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.25% (30 सितंबर, 2019)

लांच डेट: 29 दिसंबर, 1998

लांच के बाद से रिटर्न: 18.17%

मिनिमम एसआईपी: 1000 रुपये

फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म BPN फिनकैप के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि मौजूदा सीनैरियो देखें तो मिडकैप के मुकाबले लॉर्जकैप ने आउटपरफॉर्म किया है. अनसर्टेनिटी के माहौल में निवेशक लॉर्जकैप पर ज्यादा भरोसा करते हैं. 2 महीने से विदेशी निवेशक भी बाजार में पैसे लगा रहे हें, जिनका मुख्य फोकस लॉर्जकैप पर होता है. स्लोडाउन अभी बना हुआ है, ऐसे में लॉर्जकैप एक सुरक्षित विकल्प है. बड़ी कंपनियां मंदी का सामना ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं. वहीं, सरकार ने जिस तरह से पिछले दिनों रिफॉर्म किया है, उसका पॉजिटिव असर इक्विटी मार्केट पर जल्द देखने को मिलेगा. ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब बाजार मंदी के दौर बाहर निकलता है, लॉर्जकैश शेयरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लॉर्जकैप आउटपरफॉर्म करेंगे, जिसका फायदा इक्विटी लॉर्जकैप फंड को मिलेगा.

(Disclaimer: हम यहां निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं. यह जानकारी म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन के आधार पर दी गई है. बाजार में जोखिम होते हैं इसलिए एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही निवेश करें.)

