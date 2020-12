Equitas SFB ने लांच किया 3-in-1 अकाउंट, अपने बैंक खाते से शेयरों में भी लगा सकेंगे पैसे

Equitas Small Finance Bank ने गुरुवार को एक थ्री-इन-वन अकाउंट के लांच की घोषणा की है. यह अकाउंट ग्राहकों को तिहरा फायदा देगा. इस एक अकाउंट के जरिए बैंक के ग्राहक कई प्रकार के फाइनेंसियल प्रॉडक्ट्स में निवेश कर सकेंगे. बैंक ग्राहकों को एक ही खाते में सेविंग, ट्रेडिंग और डीमैट खाते की सुविधा मिलेगी. बैंक ने एक रिलीज के जरिए यह जानकारी दी है.

थ्री-इन-वन अकाउंट ग्राहकों के लिए सुविधाजनक विकल्प पेश करता है क्योंकि यह उन्हें अपने बैंकिंग और वित्तीय निवेश को एक ही अंब्रेला एंटिटी के तहत रखने की सहूलियत प्रदान करता है. इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक बैंकिंग आउटलेट्स के मामले में देश का सबसे बड़ी स्माल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट व टोटल डिपॉजिट्स (वित्तीय वर्ष 2019) के मामले में दूसरा सबसे बड़ा एसएफबी है.

बैंक ने जानकारी दी कि वह ट्रेडिंग और डिपॉजिटरी सर्विसेज को लेकर ब्रोकरेज फर्म्स के साथ रेफरल अरेंजमेंट के जरिए ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकिंग और डीमैट सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध कराएगा. इस प्रकार इक्विटास के सेविंग बैंक कस्टमर्स एक प्लेटफॉर्म के जरिए कई प्रकार के इंवेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स में निवेश कर सकेंगे.

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक के प्रेसिडेंट हेड और कंट्री हेड (ब्रांच बैंकिंग, लायबिलिटीज, प्रॉडक्ट एंड वेल्थ) मुरली वैद्यनाथन ने कहा कि इस प्रॉडक्ट के जरिए बैंक ग्राहक एक सुरक्षित और सुविधाजनतक तरीके से इक्विटी, एफडी, सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) और म्यूचुअल फंड प्रॉडक्ट्स जैसे इंवेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकेंगे.

इस थ्री-इन-वन अकाउंट के तहत बैंक कई प्रकार फाइनेंसियल प्रॉडक्ट ऑफर करेगी. जैसे कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक ग्राहक डायरेक्ट इक्विटी एंड फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड बांड्स, गवर्नमेंट बांड्स, इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स, नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (आईपीओ) में निवेश कर सकेंगे.

