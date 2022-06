Stock in News: Engineers India, Cipla, Nazara, ICICI Bank समेत ये स्टॉक दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 20 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Engineers India, Aurobindo Pharma, ICICI Bank, Axis Bank, Cipla, Alkem Laboratories, Adani Wilmar, Dilip Buildcon, Nazara Technologies, Zydus Wellness, PTC India, Aster DM Healthcare, South Indian Bank, Indian Hume Pipe Company, Vadilal Industries, Galaxy Surfactants, Union Bank of India, Nazara Technologies जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ की रेटिंग में सुधार हुआ है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. Engineers India Engineers India ने स्पेशियलाइज्ड केमिकल्स, सनराइज और इंफ्रास्ट्रगक्चर सेक्टर से तीन अलग-अलग परियोजनाएं हासिल की हैं. यह कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा. इन परियोजनाओं का अनुमानित ऑर्डर मूल्य लगभग 80 करोड़ रुपये है. Aurobindo Pharma Aurobindo Pharma ने GLS फार्मा में 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो ऑन्कोलॉजी बिजनेस में काम करती है. 51 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की लागत 28.05 करोड़ रुपये है. ICICI Bank, Axis Bank ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने ICICI Bank और Axis Bank के बेसलाइन क्रेडिट एसेसमेंट को अपग्रेड किया है, जो क्रेडिट फंडामेंटल, विशेष रूप से एसेट क्वालिटी में सुधार को दर्शाता है. एजेंसी ने बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट (BCA) को ba1 से baa3 में अपग्रेड किया है. Cipla Cipla ने कहा है कि वह अचिरा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में 25 करोड़ रुपये में 21.05 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करेगी. अचिरा लैब्स भारत में प्वॉइंट ऑफ केयर (PoC) मेडिकल टेस्ट किट के डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन में लगी हुई है. कंपनी ने अचिरा लैब्स के साथ डेफिनिटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. Alkem Laboratories Alkem Laboratories ने अपनी अमेरिकी इकाई के निरीक्षण के बाद 3 आब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 483 प्राप्त किया है. यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 जून से 17 जून, 2022 तक सेंट लुइस में कंपनी की निर्माण सुविधा का निरीक्षण किया था. Adani Wilmar हाल ही में लिस्टेड एफएमसीजी फर्म Adani Wilmar ने कमोडिटी पर आयात शुल्क कम करने के सरकार के कदम के बाद अपने खाद्य तेलों की कीमतों में 10 रुपये की कमी की है. Dilip Buildcon Dilip Buildcon की ज्वॉइंट वेंचर कंपनी RBL-DBL को गुजरात में सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए एल-1 बिडर घोषित किया गया है. यह ऑर्डर 1061 करोड़ रुपये का है. कंपनी को कर्नाटक में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र भी मिला है. Nazara Technologies कंपनी ने एक या अधिक चरणों में वैकल्पिक रूप से कन्वर्टिबल डिबेंचर की सदस्यता लेकर प्रमोटर पोरुश जैन के शेयरों का अधिग्रहण करके सामग्री सहायक एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स में 20.1 करोड़ रुपये तक और ब्रांडस्केल इनोवेशन में 10 करोड़ रुपये तक का रणनीतिक निवेश करने का निर्णय लिया है.

