Agri Gold पोंजी स्कैम: ED ने अटैच की 4109 करोड़ रु की संपत्ति, आंध्र प्रदेश का Haailand एम्यूजमेंट पार्क भी कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की कथित पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4109 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. ये संपत्तियां देश के विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं. ईडी एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के तीन प्रमोटर्स को मंगलवार को गिरफ्तार कर चुका है. ईडी ने बयान में कहा कि अटैच की गई संपत्तियों में 2809 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति (लैंडेड प्रॉपर्टीज), आर्का लीजर एंड एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर आंध्र प्रदेश में 48 करोड़ एकड़ में फैला हुआ Haailand एम्यूजमेंट पार्क और विभिन्न कंपनियों के शेयर, प्लांट व मशीनरी शामिल हैं.

ईडी ने बयान में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रोविजनली अटैच की गई संपत्तियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में स्थित हैं.

Mrs Bectors IPO Listing: मिस्टर बेक्टर्स में 74% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट, इश्यू प्राइस से 109% चढ़ा शेयर

एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में दर्ज कई पुलिस FIR की जांच पड़ताल के बाद ईडी ने मामले में जांच शुरू की. आरोप है कि एग्री गोल्ड ने 32 लाख निवेशकों से 6380 करोड़ रुपये की ठगी की है. मुख्य आरोपी ग्रुप के तीन प्रमोटर्स अव्वावेंकटा रामाराव, अव्वा वेंकटा एस नारायणा राव और अव्वा हेमा सुंदरा वरा प्रसाद हैं, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.