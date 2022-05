eMudhra IPO: खुल गया 413 करोड़ का इश्यू, क्या 256 रु के शेयर पर लगाएं दांव? चेक करें हर डिटेल

eMudhra Ltd के आईपीओ का साइज 413 करोड़ रुपये है. कंपनी ने प्राइस बैंड 243-256 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इसमें लॉट साइज 58 शेयरों का है.

ईमुद्रा लिमिटेड (eMudhra Ltd) का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. (image: pixabay)

eMudhra IPO Open Today: डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी ईमुद्रा लिमिटेड (eMudhra Ltd) का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. इश्यू का साइज 413 करोड़ रुपये है. कंपनी ने आईपीओ के तहत प्राइस बैंड 243-256 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इसमें लॉट साइज 58 शेयरों का है. अपर प्राइस बैंड के लिहाज से इसमें कम से कम 14,848 रुपये का निवेश करना होगा. आईपीओ 24 मई तक खुला रहेगा. इश्यू के तहत 161 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे. इसके अलावा, प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 98.35 लाख शेयरों की बिक्री ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत की जाएगी. बाजार में जब उतार चढ़ाव के चलते प्राइमरी मार्केट में सुस्ती है तो क्या इस इश्यू में आपको पैसे लगाने चाहिए. सब्सक्रिप्शन पर क्या है सलाह ब्रोकरेज हाउस Angel One ने eMudhra के आईपीओ पर न्यूट्रल रेटिंग दी है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा और पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी है. उस हलहाज से देखें तो कंपनी के आपरेशन का पैमाना मॉडेस्ट है. हालांकि अपर प्राइस बैंड 256 रुपये से देखें तो इश्यू के बाद FY22 का एनुअलाइज्ड P/E 49 के मल्टीपल पर है. यह इश्यू के लिए पॉजिटिव है. ब्रोकरेज हाउस च्वॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने इस इश्यू में सावधानी के साथ निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है, इस सेग्मेंट में लिस्टेड कंपनी नहीं है. हायर प्राइस बैंड 256 रुपये पर देखें तो इश्यू का वेल्युएशन कुछ ज्यादा दिख रहा है. वहीं शेयर बाजार में मौजूदा उठापठक भी बाजार सेंटीमेंट खराब कर रहा है. ऐसे में रिस्क लेने की क्षमता रखने वाले लंबी अवधि के निवेशकों को ही इस इश्यू की ओर देखना चाहिए. IPO के बारे में इस आईपीओ के तहत 161 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे. इसके अलावा इसमें 98.35 लाख शेयरों का OFS है. OFS में वेंकटरामन श्रीनिवासन 32.89 लाख इक्विटी शेयर और तारव Pte लिमिटेड 45.16 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे. इसके अलावा कौशिक श्रीनिवासन 5.1 लाख इक्विटी शेयर, लक्ष्मी कौशिक 5.04 लाख इक्विटी शेयर, अरविंद श्रीनिवासन, 8.81 लाख इक्विटी शेयर और ऐश्वर्या अरविंद 1.33 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे. फंड का कहां होगा इस्तेमाल आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए और इक्विपमेंट खरीदने के लिए करेगी. इसके अलावा डाटा सेंटर बनाने, प्रोडक्ट डेवलप करने में भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा. किसके लिए कितना है रिजर्व eMudhra IPO में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. शेयर अलॉटमेंट 27 मई को हो सकता है और लिस्टिंग 1 जून को होनी है. IIFL सिक्योरिटीज, यस सिक्योरिटीज और इंडोरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं. कंपनी के बारे में वित्त वर्ष 2021 में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मार्केट स्पेस में 37.9 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ ईमुद्रा भारत में सबसे बड़ी लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है. वित्त वर्ष 2020 में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 36.5 फीसदी थी. कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडिविजुअल्स और ऑर्गनाइजेशन को डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज और एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रदान करने के बिजनेस में है.

