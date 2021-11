EMudhra ने IPO के लिए SEBI के पास जमा किए पेपर्स, 200 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर होंगे जारी

EMudhra IPO: डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर ईमुद्रा लिमिटेड (eMudhra Ltd) ने IPO के ज़रिए फंड जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास दस्तावेज दाखिल किए हैं. इस आईपीओ के तहत 200 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, वहीं मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 85.1 लाख शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत की जाएगी. ओएफएस के एक हिस्से के रूप में, प्रमोटर – वेंकटरामन श्रीनिवासन और तारव पीटीई लिमिटेड – क्रमशः 32.89 लाख और 31.91 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे. इसके अलावा, कौशिक श्रीनिवासन 5.1 लाख इक्विटी शेयर, लक्ष्मी कौशिक 5.04 लाख शेयर, अरविंद श्रीनिवासन, 8.81 लाख शेयर और ऐश्वर्या अरविंद 1.33 लाख शेयर बेचेंगे. eMudhra प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 39 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर सकती है. अगर प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जाता है, तो फ्रेश इश्यू का आकार कम हो जाएगा.

इस आईपीओ से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने और इक्विपमेंट खरीदने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा, फंड का इस्तेमाल भारत और विदेशों में स्थापित किए जाने वाले डेटा सेंटर्स की फंडिंग, प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, eMudhra INC में निवेश के लिए और सामान्य कार्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

eMudhra भारत में सबसे बड़ा लाइसेंस प्राप्त सर्टिफाइंग अथॉरिटी है. वित्तीय वर्ष 2021 में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मार्केट स्पेस में इस कंपनी की 37.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है. वहीं, वित्त वर्ष 2020 में यह हिस्सेदारी 36.5 प्रतिशत थी. कंपनी अलग-अलग उद्योगों में काम कर रहे व्यक्तियों और संगठनों को डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज देती है. यह कंपनी सिक्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक ‘वन-स्टॉप शॉप’ प्लेयर है और प्रमाण पत्र जारी करने से लेकर पहचान, ऑथेंटिकेशन समेत कई तरह का सर्विस उपलब्ध कराती है. IIFL सिक्योरिटीज, यस सिक्योरिटीज और Indorient Financial Services इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं.

