Stocks in News: Bharat Dynamics, eMudhra, Bata, HFCL समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 1 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 1 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Rail Vikas Nigam, Campus Activewear, eMudhra, Bata India, Bharat Dynamics, Somany Ceramics, Venus Remedies, HFCL जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Rail Vikas Nigam ज्वॉइंट वेंचर RVNL – Bhartia को सिंगल लाइन बीजी सुरंग के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से स्वीकृति पत्र (LoA) प्राप्त हुआ है. परियोजना की कुल अनुमानित लागत 560.26 करोड़ रुपये है. Campus Activewear Campus Activewear का मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में मुनाफा करीब 4 गुना बढ़कर 39.60 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 10.01 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. eMudhra eMudhra के शेयरों की आज यानी 1 जून 2022 को लिस्टिंग होगी. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 243-256 रुपये था. यह ओवरआल 2.72 गुना सब्सक्राइब हुआ था. Bata India फुटवियर निर्माता की पैरेंट कंपनी ब्लॉक डील के जरिए 2.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. फ्लोर प्राइस 1750 रुपये प्रति शेयर (मौजूदा बाजार मूल्य से 6.8 फीसदी डिस्काउंट) और डील साइज 630 करोड़ रुपये का होगा. जेपी मॉर्गन सौदे के लिए मर्चेंट बैंकर है और ब्लॉक डील के बाद हिस्सेदारी 90 दिनों के लिए लॉक इन होगी. Bharat Dynamics राज्य के स्वामित्व वाली डिफेंस कंपनी Bharat Dynamics ने भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना को एस्ट्रा एमके-आई बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर टू एयर मिसाइल और सहयोगी उपकरणों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 2971 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. HFCL HFCL ने अपनी मटेरियल सब्सिडियरी HTL के साथ देश के प्रमुख निजी दूरसंचार ऑपरेटरों में से एक से 237.25 करोड़ रुपये के खरीद आदेश (‘PO’) प्राप्त किए हैं. कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति करेगी. अनुबंध अक्टूबर 2022 तक एग्जीक्यूट किया जाएगा.

