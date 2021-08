Emcure Pharmaceuticals लाएगी आईपीओ, 1100 करोड़ रुपये के नए शेयरों वाले इश्यू के लिए सेबी में दाखिल किए दस्तावेज

Emcure Pharmaceuticals ने अपने 1,100 करोड़ रुपये के अधिक के आईपीओ के लिए सेबी में शुरुआती दस्तावेज ( DRHP) दाखिल कर दिए हैं. इस आईपीओ के जरिये 1,100 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिये 18,168, 365 इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे. इसमें प्रमोटरों की ओर से बेचे जाने वाले इक्विटी शेयर भी शामिल हैं. इश्यू का साइज 1,100 करोड़ रुपये से अधिक का होगा.

पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के दौरान कंपनी ने 418.5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. पिछले तीन वित्त वर्ष से कंपनी मुनाफा कमा रही है. पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 6091 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया था. आईपीओ का 50 फीसदी क्यूबीआई के लिए आरक्षित रखा गया है. 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा एनआईआई के लिए आरक्षित रखा गया है. लिस्टिंग के बाद यह Abbott India, Alkem Laboratories, Biocon Limited, Cipla, Dr Reddy’s Laboratories, and Torrent Pharmaceuticals की लीग में शामिल हो जाएगी.

Emcure Pharmaceuticals देश की 12वीं बड़ी फार्मा कंपनी है. कंपनी नई दवाइयां बनाने उनके उत्पादन और मार्केटिंग का काम करती है. यही कई देशों में दवाइयों की मार्केटिंग करती है और इसकी 70 देशों में मौजूदगी है. आईपीओ के तहत प्रमोटर सतीश मेहता और सुनील मेहता क्रमश: 20.30 लाख और 2.5 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचेंगे. BC Investment IV 99.5 लाख शेयर बेचेगी. यह अमेरिकी प्राइवेट इनवेस्टमेंट कंपनी Bain Capital की इकाई है. आईपीओ से पहले Emcure 200 करोड़ रुपये का प्री-प्लेसमेंट ला सकती है.

