2025 तक टेस्ला के शेयर होंगे 2.17 लाख रु के! इन वजहों से आ सकता है 347% का उछाल

कोरोना महामारी के बावजूद दुनिया भर के कई कारोबारियों की दौलत में बहुत इजाफा हुआ और इसकी एक वजह उनकी कंपनियों के स्टॉक में तेजी रही. दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स Elon Musk की कंपनी Tesla के शेयर भाव पिछले एक साल में 671 फीसदी बढ़े हैं और अभी इसके भाव प्रति शेयर 670 अमेरिकी डॉलर (48,544.38 रुपये) पर हैं. टेस्ला के शेयरों की रफ्तार यहीं नहीं थमने वाली है बल्कि कैथी वुड के एआरके इंवेस्ट के मुताबिक अगले चार साल में 2025 तक इसके भाव 347 फीसदी की तेजी के साथ प्रति शेयर 3 हजार डॉलर (2,17,362.90 रुपये) तक पहुंच सकते हैं.

हालांकि इस साल टेस्ला के शेयर भाव में गिरावट आई है. इस साल 2021 में अब तक इसके भाव में 8 फीसदी की गिरावट आई है और NASDAQ Composite Index पर यह अंडरपरफॉर्म कर रहा है. कैथी वुड के एआरके ने अपने अनुमान में बिटक्वाइन को नहीं कंसीडर किया. टेस्ला ने 150 करोड़ डॉलर के बिटक्वाइन की खरीद की है और एआरके ने इसका स्टॉक प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे अपने आकलन में नहीं शामिल किया है.

(ArticleKshitij Bhargava)

