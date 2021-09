IPO में सोच-समझ कर लगाएं पैसा; 36 में 11 कंपनियों के शेयर डिस्काउंट पर हुए लिस्ट, निवेशकों को नहीं हुआ फायदा

इस साल की शुरुआत से आईपीओ की झड़ी लगी है. लेकिन आईपीओ मार्केट को कैश करने की जल्दबाजी और हाई स्टॉक वैल्यूएशन की वजह से कई कंपनियों की लिस्टिंग खराब रही है. इन कंपनियों के शेयरों लिस्टिंग में डिस्काउंट का सामना करना पड़ा है. जनवरी, 2021 से लेकर अब तक 36 कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ मार्केट में उतर चुकी हैं. इनमें से 11 कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई है. जब लिस्टिंग के दिन कंपनी के शेयरों की कीमत इश्यू प्राइस से नीचे चली जाती है तो उसे डिस्काउंट पर लिस्टिंग कहा जाता है.

जिन कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई, उनमें सबसे ऊपर कल्याण ज्वैलर्स रही. पहले दिन इसके शेयर इश्यू प्राइस से 13.45 फीसदी नीचे चले गए. वहीं Chemplast Sanmar के शेयर सबसे कम टूटे. लिस्टिंग के दिन इसके शेयरों में इश्यू प्राइस से सिर्फ 1.13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. ग्लोबल इनवेस्टमें बैंकिंग के डायरेक्टर महेंश सिंघी का कहना है कि हाल में आईपीओ मार्केट में उतरी ज्यादातर कंपनियों के शेयर महंगे थे. इसलिए लंबे समय तक इन शेयरों का इस कीमत पर बरकरार रहना मुश्किल था. यही वजह है कि लिस्टिंग के दिन इश्यू प्राइस से इनकी कीमतें टूट गईं. वह कहते हैं कि जब इन शेयरों की लिस्टिंग हुई तो रिटेल निवेशकों को कोई फायदा नहीं हुआ. निवेशकों ने जिस लिस्टिंग लाभ के लिए पैसा लगाया था, वह गायब था. हालांकि जिन सब्सक्राइबर्स ने इन आईपीओ में पैसा लगाया था उनके लिए राहत की बात यही है कि ज्यादातर शेयर अब अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. लेकिन इन शेयरों में आगे बढ़त कब तक बरकरार रहेगी कहा नहीं जा सकता.

Sansera Engineering IPO: अगले हफ्ते खुलेगा 1283 करोड़ का आईपीओ; पैसे लगाएं या नहीं, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय

36 कंपनियां अब तक आईपीओ ला चुकी हैं. लेकिन इनमें से 11 के शेयरों की लिस्टिंग कमजोर रही. इन कंपनियों में Windlas Biotech के शेयर 11.59 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हुए. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर इश्यू प्राइस से 9.44 डिस्काउंट पर लिस्ट हुए. Cartrade Tech के शेयर 7.29 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हुए. Nuvoco Vistas Corp 6.79 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ. Anupam Rasayan India 5.24 डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ वहीं Macrotech Developers का शेयर 4.70 फीसदी डिस्काउंट पर शेयर हुआ.

