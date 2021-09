IPO NEWS : हेडफोन मेकर्स boAt लाएगी आईपीओ, 3500 करोड़ रुपये का होगा इश्यू साइज 

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड boAt Lifestyles आईपीओ लाने की तैयारी में है. आईपीओ 3000 से 3500 करोड़ रुपये का हो सकता है. कंपनी आईपीओ की तैयारी के लिए इनवेस्टमेंट बैंकर्स से बातचीत कर रही है. अगले कुछ दिनों में लीड मैनेजर तय कर लिए जाएंगे. कंपनी की वैल्यूएशन 1100 करोड़ रुपये हो सकती है.

अमेरिकी इक्विटी फंड Warburg Pincus में सबसे बड़ी निवेशक है और इसकी इसमें 30 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके अलावा इसमें Qualcomm Ventures और Fireside Ventures ने भी निवेश किया है लेकिन दोनों की हिस्सेदारी 5 फीसदी से कम है. कंपनी आईपीओ के लिए DRHP अगले कुछ महीनों में दाखिल कर देगी. आईपीओ अगले साल की शुरुआत में आ सकता है. मुंबई स्थित कंपनी boAt 2016 में समीर मेहता और अमन गुप्ता ने शुरू की थी. कंपनी हेडफोन, ईयरफोन, वियरेबल्स, स्पीकर, चार्जर और केबल्स जैसी एसेसरीज बेचती है.

वित्त वर्ष 2019-20 में इस boAt का रेवेन्यू 700 करोड़ रुपये का था.यह दुनिया का पांचवां बड़ा वियरेबल्स ब्रांड है. भारत में इसका मुकाबला Oneplus, Samsung, Realme, JBL, Bose और Palred (Ptron) से है. भारत में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली दूसरी तिमाही के दौरान ईयरवेयर कैटेगरी ने 113.1 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. वहीं देश में वियरेबल्स मार्केट 118.2 फीसदी की ग्रोथ दर्ज कर रहा है. ऐसे में boAt जैसी कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है. कोविड की दूसरी लहर की वजह से वियरेबल्स शिपमेंट में कमी आई है. आंशिक लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू और सप्लाई चेन की दिक्कतों की वजह से BoAt की कमाई पर असर पड़ा है. boAt की तरह कई और कंपनियां अभी आईपीओ के मार्कट में उतरेंगीं. इनमें Nykaa, Mobikwik, Tracxn, Delhivery और Paytm जैसी स्टार्ट-अप कंपनियां शामिल हैं. Paytm का आईपीओ निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है. इसके पहले जोमैटो के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल चुका है.

